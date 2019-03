Mikulić vodi Inspektorat: HDZ uzima moćni represivni aparat!

Čelnik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić jučer je posljednji put predsjedao sjednicom zagrebačke gradske skupštine.

Već sljedeći četvrtak Vlada će ga imenovati na jednu od najmoćnijih funkcija u Hrvatskoj. Postat će glavni državni inspektor, potvrdilo nam je više sugovornika iz stranke i Ministarstva gospodarstva. Službene potvrde nema, niti nam se Mikulić javio komentirati tu informaciju.

- Mikulić se već sastaje s načelnicima u sadašnjim inspekcijskim službama i to je gotova stvar iako premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Darko Horvat još ne žele potvrditi to - kaže nam dobro upućeni sugovornik iz vladajuće stranke.

Preuzimanje Zagreba

Mikulićevo imenovanje ima višeslojnu političku pozadinu i rezultat je mnogih pregovora te kompromisa. Ono što nam govore neki u stranci moglo bi se najkraće podvesti pod to da je Plenković odlučio žrtvovati jednu instituciju koja bi trebala biti potpuno nezavisna kako bi si otvorio put da napokon ovlada zagrebačkim HDZ-om, koji su dosad čvrsto držali Mikulić i drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić.

Iako će Mikulić ostati na čelu zagrebačkog HDZ-a barem do EU izbora u svibnju, interno je dogovoreno da će predsjedanje gradskom skupštinom preuzeti Plenkovićev čovjek Drago Prgomet. Prgometa je upravo Plenković gurnuo u bitku za gradonačelnika i ignorirao Mikulića, što je izazvalo ljutnju, pa i bojkot zagrebačkih HDZ-ovaca. Sad bi Prgometova funkcija trebala biti prvi korak prema izborima na kojima bi Plenkovićeva struja preuzela najveću gradsku organizaciju stranke nakon što je i Brkićeva moć izblijedila zbog afere SMS, koja još nije dobila epilog.

Mikulić bi na novoj funkciji za početak trebao imati osnovnu plaću od oko 23.000 kuna bruto, koja se uvećava s obzirom na njegov staž. Već od jeseni bi ona trebala znatno porasti, ali još nije poznato koliko. Glavni državni inspektor upravljat će od 1. travnja s ukupno oko 1500 ljudi koji kontroliraju svaki segment gospodarskog života u Hrvatskoj. Pod njim će biti građevna, veterinarska, tržišna, poljoprivredna, turistička, rudarska, sanitarna inspekcija, inspekcija rada, zaštite okoliša, energetska inspekcija... Državni inspektorat postojao je kao nezavisna institucija do prije pet godina i samo jednom je HDZ-ovac, u vrijeme Ive Sanadera, kratko vodio to tijelo. Inače je bilo pravilo da to bude nestranačka osoba.

Teren za uhljebljivanje

Vlada Zorana Milanovića razbucala je Inspektorat i prebacila inspekcije u ministarstva, što je struka smatrala lošim baš zato što su inspektori podređeni politički postavljenim ministrima. Upravo zato je HDZ rekao da će vratiti čak 17 inspekcija pod jednu kapu kako bi inspekcije bile učinkovitije i nezavisnije. Međutim, ipak na čelo dolazi istaknuti HDZ-ovac. Ali to nije sve. Otvoren je put i tome da njegovi najbliži suradnici mogu biti stranački vojnici bez dana iskustva u inspektoratu. To čak nije naišlo niti na odobravanje u dijelu HDZ-a, pa čak ni u Ministarstvu gospodarstva.

Zakonom je propisano da niti budući Mikulićev zamjenik, četiri pomoćnika i pet šefova područnih ureda u najvećim gradovima ne moraju imati inspektorsko iskustvo!

- Prvotno je bilo predviđeno da svi moraju imati određene godine iskustva baš na inspektorskim poslovima, ali je to između dva čitanja u Saboru ispalo iz zakona. Cijeli drugi ešalon ispod Mikulića ne mora imati nikakvo iskustvo u inspekcijskim poslovima. To je maligni dio zakona i može se dogoditi da Inspektorat upravo zbog toga ne bude funkcionirao ako se i dalje budu postavljali politički podobni. Koga će postaviti, odlučivat će samo Mikulić i on si je stvorio podlogu za kadroviranje - kaže nam izvrsno upućeni sugovornik iz Ministarstva gospodarstva.

Upućuje i na apsurd. Voditelj neke lokalne ispostave Inspektorata, primjerice, mora imati barem dvije godine iskustva na složenim poslovima inspekcijskog nadzora. Mikulićev pomoćnik, koji je pet razina u hijerarhiji iznad njega, ne treba imati iskustvo u inspekcijskim poslovima nego samo godine iskustva na “odgovarajućim i najsloženijim poslovima”.

Htjeli zgradu u centru

- Može dovesti maltene koga hoće. Kad smo već politički postavili glavnog inspektora, trebali smo barem osigurati struku kroz zamjenike i pomoćnike, ali to se nije dogodilo - rezimira naš sugovornik.

Kaže da je zakon dobar, ali neće moći potpuno funkcionirati od 1. travnja. Nema kadrova u središnjem uredu, nisu obavljene nužne pripreme s informatičkim sustavom i niz drugih organizacijskih priprema. Ali Vlada je svejedno odlučila za 150.000 kuna mjesečno zakupiti dva kata bivše zgrade Ina-Naftaplina u Šubićevoj ulici u Zagrebu za potrebe Inspektorata. S vremenom, do kraja godine će otkupiti i cijelu zgradu po cijeni od gotovo 25 milijuna eura. Doznajemo da su razmatrali i jeftiniju verziju zakupa zgrade Brodarskog instituta u Novom Zagrebu, ali su ministar Darko Horvat i Andrija Mikulić ipak odlučili uzeti zgradu koja je u centru iako nema niti dovoljno parkirališta.

Ministar Horvat inače je u studiju 24sata pravdao zakup, ali i političko imenovanje, iako nije potvrdio Mikulića.

- Depolitizirali smo policiju i vojsku. Carina i Porezna uprava nisu depolitizirane. Ne mora niti Državni inspektorat biti - rekao je Horvat.

Horvat pravda imenovanje

Međutim, bivši, najdugovječniji državni inspektor, Branko Jordanić, kaže nam kako je to put u propast.

- Takve institucije ne trpe strančarenje. Otvoren je put za političko uhljebljivanje, a to će voditi negativnoj percepciji građana. Katastrofa je da je Inspektorat politiziran, to će voditi teledirigiranim kontrolama, kojima će biti cilj pokoriti neposlušne. Poznajem Mikulića, počeo je kod mene kao pripravnik i on definitivno nije dorastao toj funkciji. Meni ne bi bio ni šofer - kaže Jordanić.

I njegov bivši zamjenik Pero Kovačević smatra kako Vlada griješi što politički postavlja glavnog državnog inspektora jer tako oni neće biti neovisni i imati povjerenje građana.

Gordan Maras iz SDP-a još je u prosincu ustvrdio da je novi zakon “lex Mikulić”, tj. da je pisan samo za njega.

- Sad se pokazuje da sam bio u pravu. Jasno je da će se Inspektorat koristiti u političke svrhe, a HDZ nastaviti uhljebljivanje - rekao je Maras.

Doktor Andrija

Mikulić ima 50 godina i nedavno je doktorirao na Rudarsko-naftno-geološkom fakultetu. Ima i osam godina iskustva kao pomoćnik državnog inspektora, između 2004. i 2012. godine

Vasin čovjek

Budući čelnik Inspektorata nikad nije krio prijateljstvo sa zamjenikom predsjednika HDZ-a Milijanom Brkićem. Zajedno nisu dopustili da Plenković preuzme zagrebački HDZ

Bandićev partner

Već drugi mandat HDZ na čelu s Mikulićem u Zagrebu je u partnerstvu sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. trenutačno je na čelu zagrebačke skupštine

Bogat

Obitelj Mikulić je imućna. U imovinskoj kartici prijavio je dvije kuće u Zagrebu i jednu na Krku, koju iznajmljuju. Imaju Mercedes od 375.000 kuna.