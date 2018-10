"Milan Bandić troši gradski novac za političku trgovinu"

Kada gledamo kako djeluje gradonačelnik Milan Bandić, kao da je postalo normalno da se novcem građana Grada Zagreba, dakle javnim novcem, vrši politička trgovina na gotovo svim razinama. Bandić se ponaša kao da je to njegov osobni novac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagrebačka organizacija SDP-a proziva gradonačelnika Milana Bandića: "Novac iz zagrebačkog proračuna ne smije se koristiti za političku trgovinu u Saboru" Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata Politiko on Tuesday, 16 October 2018

Poručio je u utorak Gordan Maras, koji je u ime zagrebačke organizacije SDP-a prozvao gradonačelnika Milana Bandića zbog trošenja gradskog novca za financiranje udruga i gradova onih čelnika koji s njim blisko surađuju u Klubu u Saboru.

Podatke o donacijama od Bandića je dobio zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek. No, ne i odgovor koji je interes Zagreba da financira brojne projekte izvan Zagreba i po kojim kriterijima se dodjeljuje novac. Naime, Bandić može donirati iznose do milijun kuna bez suglasnosti Skupštine, ali Petek naglašava kako on to radi netransparentno.

- Ta sredstva se ne dodjeljuju putem javnog natječaja i nisu javno dostupna - naglasio je Petek.

Na taj način, naglasio je Maras, Bandić proširuje svoj Klub zastupnika u Saboru.

- Na izborima je dobio dva mjesta u Saboru, a sada ima osam ili devet zastupnika u svom Klubu. Nevjerojatna je slučajnost da zastupnici u Saboru koji s njim surađuju dobivaju izdašne dotacije iz gradskog proračuna, odnosno njihovi gradovi - istaknuo je Maras.

Tako su istaknuli nekoliko donacija Bandića, kao primjerice gradu Đurđevcu kojim upravlja Željko Lacković koji je njegova zamjena u saborskim klupama i Petrinji kojem je na čelu Darinko Dumbović, potpredsjednik Kluba BM 365, Reformista i nezavisnih zastupnika u Saboru.

Naveli su kako je Đurđevac ove godine dobio 100.000 kuna za manifestaciju "Picokijada", dok je 2011. i 2012. godine dobio 30.000 i 15.000 kuna.

- Može se zaključiti da, otkada je Lacković zamjenik Bandića u Saboru, se dotacija povećala od četiri do šest puta - rekao je Maras.

Petrinja je, dodali su, za uređenje parka od Bandića dobila 260.000 kuna, a u nekoliko navrata dobila je pomoć za knjige za djecu.

Istaknuli su i sporazum između Grada Zagreba i Daruvara kojemu je dogradonačelnik Vladimir Bilek, predstavnik češke i slovačke nacionalne manjine.

Nadalje, iznijeli su i kako je Bandić s 50.000 kuna pomogao kupovinu vatrogasnog vozila općini Križ, ali tek nakon što je tamošnji načelnik prešao u njegovu stranku.

- Odluka je bila donesena već u prosincu prošle godine pa je bila poništena. No, nakon što je načelnik općine prešao u stranku Milana Bandića, ponovno je donesena ista odluka. Možemo zaključiti da se novcem Zagrepčana privlače novi članovi stranke - istaknuo je Petek.

Slična situacija je, naveli su, i u općini Veliko Trgovišće koja je dobila 298.000 kuna za kupnju školskih knjiga, a za čijeg se načelnika govori da također planira prijeći u Bandićevu stranku.

- Evidentno je da se ta suradnja u Saboru obično reflektira i refundira suradnjom na lokalnoj razini, a za tu suradnju građani Grada Zagreba daju svoj novac iz svojih plaća kroz najviši prirez u Hrvatskoj. Zato i plaćaju toliki prirez od 18 posto. Sigurno u Hrvatskoj postoji još gradova koji bi mogli na taj način ostvariti potporu, ali njihov gradonačelnik nije član Bandićeva Kluba u Saboru - istaknuo je Maras nazvavši Bandića "Superhikom".

U 18 godina, koliko je Bandić na čelu Zagreba, nacionalnim manjinama dodijeljeno je preko 15 milijuna kuna, istaknuo je Petek.

- Od toga najviše romska nacionalna manjina, preko sedam milijuna, zatim židovska, srpska, bošnjačka... Naravno da nemamo ništa protiv da se financiraju nacionalne manjine, da se njeguje kulturna suradnja i upoznajemo s različitim kulturama, ali to treba biti potpuno transparentno - naglasio je Petek.

Maras je opovrgnuo medijske napise da SDP-ovi gradski zastupnici Zvane Brumnić i Saša Molan prelaze Bandiću.

A zaključno je upozorio i na poništavanje odluke Gradske skupštine od strane Ministarstva graditeljstva o održavanju rasvjete u Zagrebu jer nije u skladu sa zakonom.

- HDZ i Bandić htjeli su legalizirati da se bez ugovora i natječaja nastavi održavanje javne rasvjete u vrijednosti 30 milijuna kuna na neodređeni rok s jednom tvrtkom - rekao je i predložio da do raspisivanja javnog natječaja te poslove preuzme Zagrebački holding.