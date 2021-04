Sve ja razumijem, ali pusti ti to, odvraća čovjek nepovjerljivo dok se naslanja na oguljenu ogradu.

Zadnji su dani ožujka, u Majskom Trtniku smo, na brežuljku iznad ceste. Tu je imanje Milana Micića, a mi ga, evo već deset minuta, neuspješno nagovaramo da slobodno koristi struju za grijanje.

Tvrdoglav je Milan kao jarac, ne da se uvjeriti. Utuvio si je u glavu da će mu država naplatiti korištenje električne energije, iako su i iz HEP-a i Vlada rekli da će stanovnicima Banije otpisati troškove za struju i grijanje za ova prva tri mjeseca.

- Državi ne vjerujem da sam ja živ - rekao je ranije volonterima.

I što mu možete reći na to? Milan je ponosan i prgav, dosad je, očito, više puta zagrizao i razočarao se, a ako ga nastavimo uvjeravati, još će nas i otjerati s imanja. A trebate mu vidjeti zemlju. Proljeće je podivljalo na Baniji, rastjeralo je snijeg, kišu i mutnu bljuzgavicu. Stabla se šire na sve strane, pjevice se dozivaju preko krošnji, a ležerno Milanovo pseto raširilo se ispred svoje kućice i upija pulsirajuće sunce. Arkadijski prizor u potpunom je kontrastu s Milanovom devastiranom kućom i sterilno bijelim kontejnerom kojeg su mu parkirali na rubu brežuljka.

- Dobro, Milane, a smijemo li ući - pitamo ga još pred onom ogradom.

- Ma smijete, smijete. Ljudi smo, evo pustit ću vas, čekajte - odvraća gospodin Micić, visoki uspravni muškarac. I držanje mu, iako je ostao bez svega, nagoviješta tvrdoglavost i ponos.

Vodi nas po imanju na kojem živi sa sestrom. Nikad se nije ženio, ni ona se nije udavala. Upire prstom u kontejner i vanjsku jedinicu klima-uređaja, predmet prijepora oko struje i grijanja.

- To je to. Dali su mi ga ljudi iz Dubrovnika, svaka im čast. A tu je i onaj vrag za upaliti, ona klima. I ona je na struju, bojler za vodu ugrijati isto. Skupa je struja, a počnem li to raditi... Znate li vi koliko ide struje? Sad je ne palim - nervira se Milan. Opet pokušavamo, nagovaramo ga, govorimo da mu neće naplatiti. Još je bio ožujak, još potpada pod otpis.

- Za sada kažu da neće, dobio sam i rješenje, donio ga čovjek, unutra piše da neće. A što će biti poslije? Ajde, molim te, ne vjerujem ja tome ničemu - ne da se Micić.

- Dobro, u redu. A ovo vam je kuća? Tu ste živjeli? - pitamo ga da skrenemo razgovor u drugom smjeru.

- Jest, evo je. Ne može se živjeti u njoj, crvenu naljepnicu je dobila. Puknuo vijenac, otkrivena je na tri mjesta, sva je popucala - kazuje Milan i uvodi nas u uništeni dom. Zidovi, fasada, štokovi, sve je puklo. Hoda on ponosno i uspravno po njoj, kao da hoda po neuništivoj novogradnji. Priča gdje je spavao, što je radio. Nagovaramo ga da izađemo, na prvi pogled je očito kako nije sigurno biti unutra.

A od čega živite, Milane, pitamo ga.

- Imam 800 kuna mirovine na 16 i nešto godina radnog staža. Obolio sam, imam visok šećer, kosti me bole, pijem tablete za njih. Ma nije to ni punih 800 kuna, ali ja to tako zaokružim - odvraća dok žmiri na suncu.

- Pa je li vam to dovoljno? - zanima nas.

- A mora biti. Boriš se, platiš što imaš. A imam i tu nekoliko ovaca, imam i janje. Boriš se - ponavlja Milan dok gestikulira i pokazuje na ograđeni tor kraj prepukle kuće. U njemu se na okupu drži nekoliko kovrčavih životinja. Preplašeno gledaju u nas. Milan odvrće žicu, otvara vrata i pušta nas unutra, kod ovaca.

- Nećemo im smetati? - pitamo.

- Ma nećete, možete ući slobodno. Ali nećete moći doći do njih. Boje se. Ne vjeruju - objašnjava Milan. I zaista, pobjegle su čim smo ušli. Boje se i ne vjeruju.

Kao ni Milan.