Milanka Opačić: Nisam stara, ne želim u mirovinu, želim raditi, a vjerojatno ću aktivirati 6+6

Nekoliko je veterana politike koji se opraštaju od Sabora. Još smišljaju što će u životu raditi nakon Markova trga, a Igor Dragovan priznaje: 'Sada će prvi put živjeti od nečeg drugog...'

<p>Podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svjedoče da 673 zastupnika, članova Vlade, sudaca Ustavnog suda i glavnih državnih revizora prima mirovinu po posebnim propisima, koja u prosjeku iznosi 10.077 kuna i nikada nije bila veća - samo u zadnjem HDZ-ovu mandatu narasla je za više od 2000 kuna. Godišnje te mirovine iznose oko 80 milijuna kuna, donosi <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/nekad-mocnici-danas-bez-posla-nisam-stara-ne-zelim-u-mirovinu-ali-ne-znam-sto-raditi-15007976" target="_blank">Jutarnji list.</a></p><p>Pedesetdvogodišnjoj <strong>Milanki Opačić</strong> koju više nećemo gledati u Saboru, gdje je provela cijeli svoj radni vijek, na vrhuncu bila potpredsjednica Vlade i ministrica socijale, a svoje zadnje dane provela u Bandićevom klubu, ta mirovina uopće nije primamljiva:</p><p>- Stvarno još ne znam što ću - vjerojatno ću aktivirati 6 plus 6 - rekla je Milanka Opačić za Jutarnji list. Za mirovinu ne želi ni čuti:</p><p>- Nisam stara, ne želim u mirovinu, želim raditi, ali tek moram vidjeti što...</p><p>Blizu saborsku mirovine je i bivši SDP-ov ministar obrazovanja <strong>Željko Jovanović</strong>:</p><p>- Uvjete za mirovinu još nemam jer nemam 55 godina. Napunit ću ih u studenome, a do tada ću imati dovoljno vremena razmotriti sve opcije i ponude te donijeti najbolju odluku za sebe i svoju obitelji - odgovorio nam je Jovanović iza kojeg su četiri mandata.</p><p>Pedesetdvogodišnji Igor Dragovan je gotovo dva desetljeća bio među najvažnijim SDP-ovim dužnosnicima, bio je stranački tajnik, blizak suradnik Ivice Račana i Zorana Milanovića, ima iza sebe četiri mandata, cijeli radni vijek je proveo u politici, i sada će prvi put živjeti od nečeg drugog.</p><p>Ovaj put se nije našao na izbornim listama, međutim, on kaže da je to bila njegova osobna odluka, a ne sukob s Davorom Bernardićem:</p><p>- Još 2017. odlučio sam da je to moj posljednji mandat i da napuštam politiku. Jednostavno, ne smijete dopustiti da vas pregaze događaji, trebate znati kad se trebate povući. Ovo ne znači da se neću i dalje baviti politikom, ali od toga neću živjeti. Sada je vrijeme za neke druge aktivnosti - rekao je Dragovan i najavio da će aktivirati pravo na “šest plus šest mjeseci”.</p>