VIDEO Milanović: 'Sanader je pao kao pohlepni lopov, a HDZ je unaprijedio kako se pljačka'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju 100 godina visokoškolskog obrazovanja u području stomatologije u Hrvatskoj i 60 godina samostalnosti Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za novinare je komentirao slučaj ZTC-a, situaciju u Ini te premijera Plenkovića.

- Što se tiče dolaska Rusa, treba vidjeti tko su ti ljudi. Ja sam ruski čovjek i u sukobu sam interesa. To bi trebala znati VSOA koja je u procesu raspadanja. Ima tamo vrijednih ljudi, ali je obezglavljena. Vrh SOE je bez ravnatelj - rekao je Milanović na posjetu ruskih stručnjaka za avione u ZTC.

- Zašto Zrakoplovno-tehnički zavod više nije firma od strateškog interesa. Zašto je izbrisan? Kad se to dogodilo?", pita Milanović.

Upitan treba li uprava ZTC-a otići, Milanović je rekao da ga to uopće ne zanima.

- To je resor ministra obrane, on što takne upropasti. Jedno ludilo jaše na valu drugog. On je potpisao odluku o davanju statusa polaznika ratne škole jednom dužnosniku, običnom političaru - rekao je.

- Najodgovornija osoba za sve propuste je premijer. Ovi drugi se dijele na ljude kao što su Fuchs i ljudi koji imaju nekakvo samopoštovanje i ovi koji su dronovi samoubojice, kamikaze, šehidi, jedan od njih je Banožić - rekao je Milanović i dodao kako ministar citira pčelare, stomatologe, ali ne i zakon.

Komentirao i premijera Plenkovića

Predsjednik kaže da i velikim državama nedostaje oružja zbog rata u Ukrajini.

- Mislim da treba biti beskrupulozan u gledanju vlastitih interesa. A ne političke bodove skupljat na jadnim Ukrajincima - rekao je Milanović dodavši da ovako nešto nikad nismo slušali. Dodao je da je Tuđman imao političkih ispada, ali ne ovakvih.

- Plenković opoziciju optužuje da radi za Moskvu. Njegov ministar je, dok su ruski tenkovi imali radnu temperaturu, išao u Moskvu, zvao Putina i ljubio se s Lavrovom - rekao je.

Upitan je i za navode o unutarnjim ili vanjskim utjecajima koji orkestriraju oporbu, što je spomenuo premijer Plenković, Milanović je rekao:

- Vi dajete neku vjerodostojnost toj udbaško-kagebeovskoj konstrukciji? Tako se ponašaju samo oni koji su čitali Kardelja. U Hrvatskoj se nitko nikada nije nabacivao takvim otpadom - poručio je.

BiH može ispuniti sve uvjete za EU

- Jedno je reći nekome da je briselski ćato i bezveznjak, a kad treba to iskoristiti da pomogne Hrvatima, onda prodaješ bozu da si im pomogao. Jedno je nekoga taktički podbadati, a drugo nekoga optuživati za veleizdaju. I to ljudi koji su jučer Rusima virili iz nosa. To je njegov šehid Grlić Radman- dodao je Milanović.

- BiH ne može ispuniti uvjete da bi postala kandidatkinja Europske unije, rekao je predsjednik, jer ih “krši svaki dan - rekao je.

- Dodik je kraj svih drugih za Hrvate najprihvatljiviji. On ima 30.000 glasova na biračkom tijelu koje ima manje od 600.000 ljudi", rekao je Milanović. Usporedio je to s pobjedom Kolinde Grabar Kitarović nad Josipovićem. "Tada je bilo 30.000 na dva milijuna ljudi, nitko nije reagirao - kaže Milanović.

- Dodik je prema onome što znamo službeno uvjerljivo dobio izbore. Kome je u interesu da se tamo radi kaos, da se gura kandidatkinja bog te pita kakva, ona govori gluposti. To je rat protiv Dodika - rekao je.

Dotaknuo se i situacije u Ini

- Priča oko Ine je priča o HDZ-u. Sva ova bulažnjenja o ruskim ljudima su pokušaji Plenkovićevih šehida da se ta priča zatrpa vapnom. Ali to ne ide. A ne ide jer su te stvari očite. Je li HDZ tamo namještao ljude? Je. Je li Škugor povezan s vrhom HDZ-a? Je. Je li se išao lopovski obogatit? Je li se uspaničio jer se previše obogatio? Je li plin prodan preko županijske firme gdje je predsjednik Banožić? Pa to su činjenice - rekao je Milanović.

- Ovo što vidimo sada se raširilo kapilarno. Sanader je pao kao pohlepni privatni lopov, krao je za sebe. Kako je krao tako je i optužen. HDZ je proglašen pljačkaškom organizacijom. Nisu naučili ništa, nego su još unaprijedili kako da se pljačka. Plenković to ignorira, za mene on podržava - naglasio je.

