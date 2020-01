Milanović bi trebao svjedočiti u ponedjeljak na suđenju Sauchi

Novoizabrani predsjednik države Zoran Milanović bit će svjedok u ponedjeljak, kada bi trebao doći na zagrebački Županijski sud u aferi Dnevnice, na suđenje Tomislavu Sauchi, njegovu bivšem predstojniku ureda, piše u nedjelju Večernji list.

Od kad je 5. siječnja postao novoizabrani predsjednik države, Zoran Milanović rijetko se pojavljuje u javnosti. Odlučio je tako, kako je kazao, iz poštovanja prema još uvijek aktualnoj predsjednici države Kolindi Grabar-Kitarović.

No postoje neka pojavljivanja u javnosti koja ne ovise o njegovoj dobroj volji i manirama, već su nešto što naprosto mora napraviti. A u tu kategoriju svakako spada situacija u kojoj će se Milanović naći u ponedjeljak, kada bi trebao doći na zagrebački Županijski sud. Tamo će, naime, sjesti na klupu za svjedoke u aferi Dnevnice, dok će mu u leđa gledati Tomislav Saucha, njegov bivši predstojnik ureda, koji sada svojom rukom u Saboru podržava Vladu Andreja Plenkovića, piše dnevnik.

Osim Sauche, optužena je i Sandra Zeljko, tajnica u više vlada. USKOK njih dvoje tereti da su krivotvorili 125 putnih naloga te da su tako iz proračuna izvukli oko milijun kuna. Izvlačenje novca krivotvorenim putnim nalozima odvijalo se, prema optužnici, za vrijeme vlade Zorana Milanovića, ali i za vrijeme vlada Tihomira Oreškovića i Andreja Plenkovića.

Milanović je pozvan za svjedoka jer je bio Sauchin šef te zbog činjenice da se dio krivotvorenih putnih naloga odnosi na izmišljena putovanja njegovih posebnih savjetnika koji su u istrazi iskazivali da na putovanja koja su predmet optužnice nisu išli.

Milanovićev dolazak na sud je i prvi slučaj u kojem je aktualni predsjednik države pozvan za svjedoka u nekom predmetu. Istina, on još nije položio prisegu, no to ne mijenja činjenicu da će prvi put na klupu za svjedoke nekog suda sjesti aktualni predsjednik države. Kao svjedoci na sudove su svojevremeno pozivani i njegovi prethodnici Stipe Mesić i Ivo Josipović, no kada su sjedali na klupu za svjedoke, oni su bili bivši predsjednici, piše u nedjelju Večernji list.