Predsjednik Republike Zoran Milanović ustvrdio je u četvrtak kako je besmisleno da on, kao predlagatelj, dolazi u Hrvatski sabor i obrazlaže zašto za predsjednicu Vrhovnoga suda predlaže Zlatu Đurđević.

- Nije mjesto predsjedniku Republike u Saboru, osim u protokolarnim prilikama. Predsjednik Republike nema što tražiti u Saboru i ustajati na poziv Gordana Jandrokovića ili što ti ja znam koga. Rekao sam sve što sam imao za reći i fascinira me da su se opće sjetili te ideje da bi me zvali u Sabor kao predlagatelja - rekao je Milanović u izjavi novinarima u Delnicama.

Ponovno je istaknuo da je Đurđević osoba koja ima svoj integritet, obrazovana je i argumentirana.

- Prema tome, ne trebam ja doći u Sabor i reći 'ovo vam je gospođa Zlata Đurđević' - dodao je.

Besmisleno bi i bez presedana, rekao je, bilo da u Saboru obrazlaže kadrovski prijedlog.

- Da se radi o zakonskom prijedlogu - to je nešto drugo, ali kao što znate predsjednik ne predlože zakone - rekao je.

Mandat aktualnom predsjedniku Vrhovnoga suda istječe 15. srpnja, a novinari su Milanovića pitali hoće li doći do ustavne krize ako se do tada ne izabere novi predsjednik, na što je Milanović odgovori kako je Hrvatska "u krizi već dugo vremena s obzirom na to da se vodi kao stranačka prćija".

- Znači, vodi se po jednom principu u kojem je interes stranke iznad interesa države - ustvrdio je.

Osvrnuo se i na istup saborske zastupnice Dalije Orešković (Centar) koja je danas u Saboru ocijenila da su Milanović i njegova retorika glavni krivac za to da Đurđević neće biti izabrana.

U interesu mi je da na čelnim dužnostima budu ljudi od integriteta

Ponovno je Orešković opisao kao onu "koja je još do jučer 'žicala' poslove za svoj mali odvjetnički ured u Janafu od Dragana Kovačevića" te dodao:

- Moja krivnja je puno toga - i zakon o planinskim područjima, pa ako ne valja neka ga mijenjaju … Moja krivnja i što je gospođa Orešković postala predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. To je jedan od najvećih zezova koje sam napravio. Ali ljudi rade i griješe…

Ocijenio je i da će se HDZ na Đurđević "iživljavati lažima" te dodao kako ju kleveću već mjesecima.

- Meni je u interesu da na čelnim dužnostima budu ljudi od integriteta, formata, neovisnosti. Dakle, ljudi koji su spremni raditi, iz čijih je karijera vidljivo da nisu napredovali na visoka mjesta zato što su bili nečiji rođaka ili član stranke koje je onda Sanader, pa Jadranka Kosor, pa netko treći, pa Karamarko, pa Plenković, promaknuo na neko mjesto - kazao je.

'Moja dva prijatelja ne žele se cijepiti'

Milanović je građane pozvao da se cijepe protiv covida-19 da bi procijepljenost bila što veća, iako ne vjeruje da će ona biti veća od 60 posto.

- Ljude ne možemo natjerati batinom da se cijepe - rekao je i ocijenio da se pitanje procijepljenosti ne može riješiti "na silu".

- Dva moja prijatelja se ne žele cijepiti. Ne mogu reći da su neodgovorni jer su po svemu super tipovi i hrabri i požrtvovni, ali ne žele se cijepiti. Kako da ja to riješim? Ali će oni sebe dovesti u glupu situaciju jer će sustav mjera biti takav će im život biti težak, kompliciran… Neće moći otići na put, a mora otići. Ne bih im bio u koži, ali ne želim im suditi… - dodao je.

'Treba se boriti za svaki euro'

Na prigodnoj svečanosti u Delnicama u povodu Dana grada predsjednik RH Zoran Milanović je u četvrtak ponovno istaknuo da se treba boriti za svaki euro iz europskih fondova "jer je to smisao našeg članstva u Europskoj uniji“.

Gradonačelnica Delnica Katarina Mihelčić istaknula je da Delnice očekuju pomoć u mjerama kojima bi se razvojne mogućnosti tog kraja približile onima u drugim dijelovima Hrvatske. Ocijenila je da su na području Gorskog kotara i Delnica mnogo teži uvjeti života nego drugdje, što prati velik odljev stanovništva i mali prirodni prirast. Ukidanje zakona o brdsko-planinskim područjima, koji je donosio financijske olakšice ovom području, Delnicama je od 2015. do danas odnijelo 74 milijuna kuna, što su tri godišnja gradska proračuna, istaknula je. To je pratio niz prirodnih katastrofa, ali smo sve nadvladali uz pomoć prijatelja i države, rekla je Mihelčić na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika sv. Ivana Krstitelja.

- Unatoč svemu, ulažemo u mlade, mlade obitelji i djecu, otvaranjem mjesta u dječjem vrtiću, priprema se gradnja stanova po modelu poticane stanogradnje, rekla je. Tražimo hitna rješenja pomoći ovom kraju, kako ne bi došli do toga da nas gotovo nema i da škole postaju sve tiše, naglasila je.

Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Pećnik Kastner istaknula je da su Delnice uskraćene za oblike pomoći jer se statistički svrstavaju u razvijena područja. Ocijenila je da Delnice i Gorski kotar zaslužuju konkretan program mjera pomoći.

Predsjednik Milanović se u govoru osvrnuo na iskorištavanje novaca iz europskih fondova.

- Koliko je potrošeno novaca do sada ne znam i neću dijeliti lekcije županiji, ali rekli ste u jednom trenutku, vjerojatno u dobroj namjeri, da se ne treba rasipati europskim novcem. Treba se rasipati, to je temelj, smisao, okosnica vezivno tkivo našeg bivanja u Europskoj uniji, u ovom trenutku - rekao je. Poručio je da se treba boriti za svaki euro u skladu s pravilima.

- Danas mi u Europskoj uniji nismo više radi nekakvog bratstva, iste vjere, istog pogleda na društvo, život, obitelj - rekao je predsjednik istaknuvši pri tom da smo veliki dio svoje autonomne volje i suverenosti predali Bruxellesu svjesno, ne zato jer mislimo da oni znaju bolje što je dobro za nas.

- Ne, to mi znamo najbolje. I što je ostalo? Ostao je novac. Trošite taj novac kako god znate, a ja bih, ne kao predsjednik nego hrvatski građanin, naprosto želio vidjeti tko je odgovoran za svaki milijun ili 50 milijuna eura koji nismo iskoristili, odnosno uzeli. To je naš novac, to je smisao našeg članstva u EU - rekao je predsjednik Milanović.

Milanović o Mađarskoj: 'Ne volim biti u čoporu koji napade druge, posebno susjede, čak i kad se ne slažem s njima, razumijem Vladu ako šuti'

Predsjednik se u Delnicma osvrnuo na odluku mađarskog parlamenta koji je utorak izglasao zakon kojim se zabranjuje promicanje homoseksulnosti među maloljetnicima kao i na reakcije s tim u vezi.

- Zemlje EU rade svašta, vidimo da je Mađarska donijela zakon o osudi homoseksualnosti, na koji se digla cijela zapadna Europa pa se očekivalo da i Hrvatska napadne - rekao je.

- Ne volim biti u čoporu koji napade druge, posebno susjede, čak i kad se ne slažem s njima, a ne slažem se. Razumijem Vladu ako šuti, možda šutimo iz istih razloga - naglasio je Milanović.

Govoreći o Gorskom kotaru, predsjednik je istaknuo da je taj kraj svrstan u višu kategoriju po objektivnim kriterijima i mjerilima EU u njegovom mandatu kao premijera. Vjerovali smo da je to ispravno, ali ako je to zaista negativno, osjećam se loše, a vi to, s ovom Vladom i HDZ-om, možete promijeniti, rekao je.

Standard u Delnicama je sad po svemu puno bolji nego što je bio u vrijeme socijalizma, pune zaposlenosti i Tita, ocijenio je je predsjednik. Niste loši i bit ćete još bolji, vrijeme je za početi raditi bolje i bogatiti se, rekao je Milanović.

'Kao malo ranjivo društvo moramo biti svjesni kakve probleme može donijeti nesmotrena imigracija'

Istaknuo je da u kafićima u središtu Zagreba rade mladi iz Srbije, BiH ili Makedonije, jer to hrvatski građani više ne žele raditi.

- No, mi moramo paziti, kao malo, delikatno i ranjivo društvo, voditi računa o tome tko su ti imigranti i odakle dolaze. Moramo biti svjesni kakve probleme maloj zajednici može donijeti nesmotrena imigracija - rekao je.

Pozdrave su uputili i državna tajnica u Ministarstvu rada Majda Burić kao izaslanica Vlade RH, HDZ-ov saborski zastupnik Tomislav Klarić u ime Hrvatskog sabora, zamjenik primorsko-goranskog župana Petar Mamula i gradonačelnik Vrbovskog Dražen Mufić.