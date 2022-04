Milanović: Grlić Jesenjin je išao u Moskvu i grlio se s Putinom, a Srbija mora odlučiti s kim će ići

Naš je neprijatelj bio ovaj kojeg cijelo vrijeme pokušavamo pretvoriti u dobrog susjeda i prijatelja. To je Srbija. Možda na kraju u tome i uspijemo, ni krivi ni dužni.

Izjavio je to predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je sudjelovao danas na otvorenju foruma pod nazivom The U.S.-Croatia Forum: A 21st Century Partnership. Potom je dao izjavu novinarima. Pritom je čestitao Orbanu i Vučiću na pobjedama na izborima. Osvrnuo se i na rat u Ukrajini te je kazao kako je Europa danas zaboravila što znači kopneni rat.

- No, to je stvarnost, jedna velika država je napala jednu veliku državu i rat se svodi na ogroman broj mobiliziranih mladih muškaraca. Demokracije međusobno ne ratuju, to je činjenica. Autokracije i druge države idu. Hrvatska je u NATO ušla isključivo zbog SAD-a, to je moje mišljenje - rekao je Milanović. Govorio je i o odnosu Srbije spram rata u Ukrajini.

- Srbija mora odlučiti gdje je, održava vojne vježbe sa Zapadom, od Rusije kupuje, To je sve fikcija. Ne ulazim u simpatiju za Ruse to je valjda neki prkos. Prkosom se u politici malo postiže. Srbija nije bijeda, ali neke pojave jesu. To je bilo figurativno, da je bijeda i šaka jada. Bijeda je frustracija kad ne napreduješ tempom kojim ste sposobni, a to Srbija je. Srbija je imala kameleonsku politiku, ljube Rusiju kojoj su mala, zamrljana fusnota. Sad je Rusija otišla nekim putem, taj put je mračan, gdje je Srbija ostala? Sad moraju odlučiti gdje su. To s Rusijom je sve fikcija, deluzija - rekao je Milanović, kojeg su pitali za izjave Grlića Radmana.

- Tamo se grljakao s Lavrovom i Putinom koji mu se smijao kao pajacu, to je tumačio kao podršku Zapada. Ja Putina nisam komentirao i propustio sam se naći s njim. Moja orijentacijska točka je Washington - rekao je Milanović, koji je dodao kako Ukrajina nije baš demokratska država i da zato nije ni počela pregovore s EU.

- Rusija sigurno nije demokratska, ali nije ni Ukrajina, dovoljno je da je jedna zemlja autokratska da počne ovo… Za tango je uvijek potrebno dvoje, za rat je potreban jedan - rekao je Milanović. Na pitanje ima li šanse da dođe dogovora u BiH, rekao je da ima sve manje vremena.

- Što vrijeme više odmiče to su institucionalni izgledi za dogovor sve manji, a s tim bosanska čaršija računa… U Sarajevu ne žele uništiti Hrvate samo ih žele pokrasti. Ja idem u Mostar za nekoliko dana, zbog godišnjice HVO-a. To je onaj HVO koji je spasio BiH. Hrvatska je tamo bila u misiji spašavanja i sebe i BiH i to se više nikad neće dogoditi. Drsko je rugati se s time. Uloga Hrvatske je, uz nema zastranjenja, bila vitalna za BiH - rekao je Milanović. Postavljeno mu je i pitanje o padu drona pri čemu je komentirao premijera i ministra obrane.

- Oni su se tamo nacrtali, to je pogrešno. Kad su shvatili da istraga ne ide u smjeru u kojem bi željeli, onda su ušutjeli. Ne znam što bi Plenkovića učinilo sretnim da je tamo eksploziv, meni je draže da tamo nema eksploziva, ali Plenković je od svega toga napravio seosku predstavu - rekao je Milanović. Osvrnuo se i na situaciju u BiH.

- Hrvatsko vijeće obrane zajedno s Hrvatskom vojskom je spasio BiH. Aliju Izetbegovića tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman odlikovao je veleredom zbog suradnje s HVO-om. Neka ga njegov sin vrati ako je Hrvatska dijelila BiH. Uloga Hrvatske u BiH, uz neka zastranjenja, bila je vitalna za tu zemlju. Vojsku RS nije slomilo NATO bombardiranje, već hrvatske snage. U posljednjoj vojnoj operaciji napredovanja prema Banja Luci, koja je izvedena na američki nagovor poginulo je nekoliko slavnih hrvatskih vojnika. Da bismo se nakon toga povukli. To je cijena koju je Hrvatska platila da bi SDA mogao biti na vlasti. A danas sarajevska čaršija prakticira taktiku iscrpljivanja i trči-laži kako ne bi došlo do izbornih promjena koje bi onemogućile preglasavanje Hrvata u Federaciji BiH - rekao je Milanović.

