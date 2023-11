Milanović: 'Hrvatski diplomat u Beogradu je radio svoj posao, u Srbiji su stalno neki izbori'

Zoran Milanović javio se oko slučaja protjerivanja hrvatskog diplomata iz Srbije te istom odgovoru koji je uslijedio iz Hrvatske.

- Hrvatska je mogla reagirati samo recipročnom mjerom iste prirode, istog sadržaja prema srbijanskom diplomatu u Zagrebu. Što je radio hrvatski diplomat? Pretpostavljam kao i svi hrvatski diplomati - svoj posao - izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući protjerivanje hrvatskog diplomata u Beogradu.

Govoreći o tom diplomatskom incidentu, ocijenio je da to nije produktivna mjera budući da ne pridonosi jačanju niti očuvanju postojeće razine odnosa, koja i nije baš visoka.

- Ja sam nakon incidenta na sjeveru Kosova od prije mjesec i nešto dana bio dosta suzdržan u pogledu potrebe reakcije prema Beogradu, uvođenju sankcija, za što su se zalagali mnogi, jer sam smatrao, i dalje smatram, da su sankcije kao instrument vanjske politike u pravilu promašene. To nisam radio zato da bih abolirao Hrvatsku od bilo kakve odgovornosti za neko nedopušteno ponašanje, to sam napravio iz uvjerenja, bez da očekujem bilo kakvu protuuslugu. Ali da, slažem se s vama, u Srbiji su stalno izbori, dobro je dok su izbori - dodao je predsjednik Milanović odgovarajući na pitanje je li se to dogodilo zbog skorih izbora u Srbiji.