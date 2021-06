U prigodnom obraćanju predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Milanović rekao je kako je Hrvatska jedina zemlja u cijeloj Europskoj uniji u kojoj se danas događaju i odvijaju ovakve ceremonije i sjećanja.

- Nitko drugi u Europi nije imao tu nesreću i sreću istovremeno, da prođe kroz stvari kroz koje je prolazila Hrvatska i ljudi koji su je branili. Ne prvi puta u svojoj povijesti, jer smo drukčiji. Ovo drukčiji ne znači bolji ili loši, već drugačije okolnosti i drugačiji razvoj stvari. Katkada nas slabo razumiju, katkada mi tome sami doprinosimo. Moramo se uvijek boriti da objasnimo svoju stvar i tako stoljećima - istaknuo je predsjednik RH.

U tom smislu, naveo je kako se na ovom području branila Europa te da se ovdje stoljećima vodio nenormalan život dok su se drugi razvijali.

- Ovdje se borilo za goli opstanak. Hrvatska, hrvatski ljudi i hrvatski narod ovdje su branili europsku civilizaciju. Ono što je postalo Europska unija, u kojoj živimo i u kojoj nam je dobro, ali od koje moramo, kao i svi mali narodi izvući najbolje za sebe - poručio je predsjednik Milanović.

Dodao je da Hrvati u Europskoj uniji moraju gledati svoj interes i ako je potrebno biti i sebični.

- Mislim da bi se to ljudima koji su dali svoj život dopalo, ne velike riječi nego obični mali kvalitetni životi za koji su oni bili uskraćeni - rekao je.

Predstavnicima lokalne vlasti poručio je da zajedno rade i surađuju bez obzira na političke razlike u gradu i županiji.

- Jer ova županija je teško stradala i svaki puta teško strada, ali svaki puta teško i slabo pusti glasa od sebe. Inzistirajte na stvarima koje su obična, čista ljudska pravica - istaknuo je.

Predsjednik Milanović obraćanje je zaključio riječima:

- Na nama je da sačuvamo sjećanja na naše pale junake, hrvatske heroje i vitezove jer oni to jesu. Čestitam vam vaš veliki i važan dan! Neka se čuje za to, ljudi u Hrvatskoj to ne znaju. Pretihi ste, a između tišine i urlanja postoji širok glasovni raspon u kojem možete biti važni i ponosni na ono što ste dali, ne mržnjom nego golom željom da budeš svoj na svome - rekao je referirajući se na činjenicu da je Barutana u Sisku prva oslobođena vojarna u Domovinskom ratu što je malo poznata činjenica.

Povodom obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH dodijelio je odlikovanja pripadnicima 57. Samostalnog bataljuna „Marijan Celjak“. Za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu i u iznimnim okolnostima u miru Redom hrvatskog trolista posmrtno su odlikovani Janko Dužić, Mato Barić i Željko Pauković. Redom hrvatskog trolista također su odlikovani Miroslav Bobetko, Ivan Brlečić, Marin Jakopović, Asif Mujkić i Ante Živković. Redom hrvatskog pletera, za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana odlikovan je Stjepan Kolarec.

Uoči svečane akademije, koja je održana u bivšoj vojarni Barutana, Predsjednik Republike položio je vijenac i zapalio svijeću u spomen na poginule hrvatske branitelje kod Središnjeg križa na Gradskom groblju Viktorovac. Uz predsjednika Milanovića bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj i posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.