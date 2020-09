Milanović: Hrvatsku je spasio mali broj ljudi s oružjem u ruci

Ovdje počinje onaj pravi rat. Zato smo dužni jako puno jako malom broju ljudi. Kao država pokazali smo veliku velikodušnost, poručio je Milanović prilikom obilježavanja 29. godišnjice pogibije u Kusonjama

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> sudjelovao je danas na komemoraciji u povodu 29. godišnjice pogibije hrvatskih branitelja u Kusonjama, kao i predstavnici županija Bjelovarsko-bilogorske i Požeško-slavonske te predstavnici gradova Pakraca i Bjelovara, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/predsjednik-milanovic-prisustvao-obljetnici-tragedije-u-kusonjima-1429890">Večernji list</a>. </p><p>- Ovo je jedan od prvih traumatičnih događaja u Domovinskom ratu. Ovdje počinje onaj pravi rat. Zato smo dužni jako puno jako malom broju ljudi. Kao država pokazali smo veliku velikodušnost, a to ne radi svatko. Odluka da se ne proganjaju oni koji su dignuli oružje na malu državu, to ne može svatko. Moralna snaga ovog mjesta će uvijek podsjećati da je Hrvatsku spasio mali broj ljudi s oružjem u rukama - poručio je hrvatski predsjednik. </p><p>U Kusonjama, naselju pored Pakraca, na današnji je dan 1991.godine uvijeno dvadeset hrvatskih branitelja, točnije pripadnika 105. bjelovarske brigade ZNG-a. Tijekom druge obljetnice na istom je mjestu podmetnuta bomba zbog koje su smrtno stradala još dvojica hrvatskih vojnika. </p><p>- Hrvatska država je u ovom ratu pokazala velikodušnost. Donijeti zakon o amnestiji protiv svih onih koji su bili u ratu, a nisu počinili ratni zločin to je velikodušno. To napominjem zbog paradoksa. Ovi ljudi u Kusonjama su došli u zasjedu. Na njih se pucalo. Oni koji su bili zarobljeni, oni su bili ubijeni. Kad spominjemo amnestiju, oni koji su pucali su obuhvaćeni amnestijom. Oni koji su mučili, oni nisu. I to je velika razlika - rekao je predsjednik Milanović. </p>