Na Šeksovu zamisao da mu najprije navuku luđačku košulju, a potom daju cipelu (u kojem slučaju bi čelo države privremeno preuzeo Gordan Jandroković), Zoran Milanović se, kažu naši izvori, zadovoljno nasmiješio. U za njega taktički teškoj situaciji to bi, računa predsjednik, mogao biti preokret u njegovu korist: “impeachment” u Saboru nema šanse za uspjeh, ali ako bi nekim čudom i uspio, Milanović bi posegnuo za dva rješenja. Jedno je nova kandidatura (koja bi mogla biti upitna ako bi Vladi skloni psihijatri prihvatili Šeksovu dijagnozu (on je Milanoviću dijagnosticirao “koktel određenih poremećaja, paranoje, shizofrenije...”) ili Jandrokovićevu, malo blažu (“osoba očitog poremećaja ponašanja i vjerojatnog poremećaja ličnosti”).

Druga opcija je formiranje nove stranke i izlazak na parlamentarne izbore. Sve to, dakako, uvjetno.

Konzultacije o smjeni Milanovića zbog neubrojivosti trajale su očito cijeli prošli vikend. “Sumnjam da bi Šeks na svoju ruku i bez konzultacija rekao kako je Milanović lud”, rekao nam je u nedjelju bivši čelnik HDZ-a. “Njemu je suviše stalo da ostane u orbiti da bi riskirao svoju poziciju takvim soliranjem. To je ozbiljna izjava. Pa vidite da je prije njega nešto slično rekao i Gordan Jandroković.” Vladimir Šeks opisao je plan koji je očito bio na stolu:

“U postupku gdje se utvrđuje privremena spriječenost predsjednika da obnaša svoju dužnost prvo se provodi psihijatrijsko vještačenje o ubrojivosti. Istodobno DORH bi trebao provesti izvide, da se izvidima utvrdi kaznenopravna odgovornost - prijetnje, ucjene, nasrtaj na ustavni poredak”. Pritom je vjerojatno mislio na poruke iz Pupovčeva mobitela, prema kojima je Milanović od Pupovca i Kajtazija tražio da podrže izbor Zlate Đurđević, te na postupak kandidiranja gospođe Đurđević na čelo Vrhovnog suda.

Čak i ako bi psihijatri potvrdili jednu od Šeksovih dijagnostičkih pretpostavki, Milanović ne bi nužno bio spriječen obavljati dužnost. “Većina shizofrenih bolesnika”, kažu stručnjaci, “uz redovito uzimanje lijekova živi ispunjeno i produktivno - zapošljavaju se, osnivaju obitelj, ostvaruju prijateljske veze”. Shizofreniju karakteriziraju jasni simptomi. “Pozitivni simptomi su sumanute ideje, smetnje i poremećaji mišljenja, halucinacije te čudno ponašanje. Sumanute ideje su lažna uvjerenja ili zablude nastale na nerealnoj osnovi, tj. nemaju podlogu u realnoj životnoj situaciji, pa su nedostupne korekciji. Na primjer, oboljela osoba vjeruje da ju netko iz susjedstva uhodi, pokušavajući zavladati njome. Shizofreni bolesnik može imati različite smetnje mišljenja: ponekad mu misli vrlo brzo skreću od jedne ideje na drugu, bez jasna slijeda i povezanosti, ili su mu misli ‘blokirane’.”

“Negativni simptomi shizofrenije su gubitak sposobnosti osjećajnog doživljavanja i izražavanja, gubitak energije, volje i inicijative, gubitak sposobnosti uživanja i zanimanja za dotadašnje aktivnosti, teškoće koncentracije. Shizofreni bolesnik je emocionalno povučen iz svoje okoline.” Paranoja izgleda drukčije. “Paranoja (grč. - ludilo ili bezumnost) je neizlječiva duševna bolest sa sumanutim idejama proganjanja i idejama umišljene veličine. Osoba koja pati od ove bolesti proživljava tjeskobu i strah uzrokovan iracionalnim idejama, odnosno nesposobnošću razlikovanja mašte od stvarnosti. Obično se pod tim podrazumijevaju psihopatološki simptomi vezani uz vjerovanje neke osobe da su on ili bliske osobe meta zavjere, zbog čega se kao jedan od sinonima za paranoju koristi i izraz manija proganjanja.”

Milanović ne izgleda tjeskobno, naprotiv, vrlo je prpošan, ne doima se povučeno, ne fali mu energije, ne doima se kao meta urote (naprotiv, on sebe vidi kao orla i sokola, u čemu ima naznaka uvjerenja o vlastitoj veličini) niti žrtva proganjanja (tko će proganjati orla?). No na pitanju izbora Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda možda ne razlikuje stvarnost od mašte – ali to što nije paranoik, ne znači da mu ne rade o glavi. Kao i on njima...

