'Milanović ima pravo otići, ali naša obveza je da tu ostanemo'

Nakon odlaska Zorana Milanovića iz Okučana, nakon što je kako je rekao, tamo bilo provokatora u majicama Za dom spremni, to su komentirali Andrej Plenković i Gordan Jandrokovć.

- Shvatio sam to da je otišao, kratko smo porazgovarali kad smo tu svi došli, možda jednu minutu. Njemu je očito nekto javio da je nekto imao majicu HOS-a. To je njegova odluka da ode, vidjeli ste da je prije nekoliko dana kazao za ploču koja više nije u Jasenovcu, što smatram da je dobro, ali smo uvijek poštovali branitelje. Što se mene tiče, svi oni koji su dali život za Hrvatsku imaju moje poštovanje, pa tako i pripadnici HOS-a. Mi nikad ne bismo rekli da se neka ploča gdje su imena branitelja treba baciti. Njegovo je pravo da ode, naša obveza da ostanemo - rekao je Plenković.

Potom je incident komentirao i Gordan Jandroković.

- Žao mi je što se dogodila ova situacija, mislim da to nije bilo primjereno. Svojom izjavom u Jasenovcu je otvorio opet ideološke prijepore i to nije dobro. Svoje političke stavove moramo iznositi na drugim mjestima, a ovdje dajemo poštovanje onima koji su nas branili. Nije fer da on sad prenosi odgovornost na organizatore. Ne znam zašto ima potrebe otvarati te ideološke prijepore u ovom trenutku.

