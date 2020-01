'Neće biti nikakve svečanosti, inauguraciju ću imati u uredu'

Ljudi mogu od mene mogu očekivati da ću se boriti protiv lopovluka, tako je Zoran Milanović odgovorio na pitanje što ljudi od njega kao predsjednika mogu očekivati u intervjuu za Novu TV.

- Šokiralo me to u Splitu, nije baš siguran grad, kao što tvrdi gradonačelnik, ali nije ni najgori. Treba raditi više na prevenciji. Mogu razumjeti ljude što pišu na Facebooku, ali to sad treba prestati i Vlada u tome ima moju podršku - komentirao je situaciju u Splitu nakon trostrukog ubojstva.

Komentirao je i tragediju šestero starijih ljudi koji su uzgubili život u požaru. Istaknuo je da se mora ulagati u brigu za starije, te istaknuo da je to ozbiljan politički problem.

Što se tiče inauguracije, Milanović je rekao da će inauguracija biti u Uredu predsjednika, u radnom prostoru. Milanović je time prekinuo priče o mogućim gostima i velikoj svečanosti.

- Neće biti lente, inauguracija će biti u Uredu predsjednika s ljudima koji tamo trebaju biti. To su aktualna predsjednica, uži kabinet Vlade, predsjednik Vrhovnog suda te šef stožera i ljudi koji su bili sa mnom u kampanji. I vjerojatno moja supruga - rekao je.

Dolazi li Lozančić?

Pitanje bivšeg šefa i SOA-e i njegovog dolaska na Pantovčak već je tjednima tema. Dragan Lozančić uživa veliko povjerenje Zorana Milanovića.

- Sklon sam da Lozančić bude dio mog tima, ali to ovisi o njemu. Ako se uspijemo dogovoriti, radit će sa mnom. A što se tiče SOA-e, to neka Vlada odluči, njima ću to prepustiti - istaknuo je Milanović.

Suradnja s Vladom

- Neću Vladi nabijati rogove, lako je biti pametan s pozicije predsjednika. Bio sam s obje strane i znam kako je to - naveo je Milanović.

Nabava aviona

Prijepora oko nabavke vojnih zrakoplova neće biti jer o tome, kaže Milanović, odlučuje Vlada. I dalje tvrdi da se treba kupiti direktno do SAD-a, a ne putem natječaja. Smatra da su Amerikanci najsigurniji.

- Predsjednik je vrhovni zapovjednik oružanih snaga samo u vrijeme rata. Sustavom upravlja Vlada, a ja ću im biti partner.

O reakcijama u regiji

Na pitanje je li očekivao drukčije reakcije u regiji, prije svega Bosni i Hercegovini i Srbiji na njegov izbor za predsjednika, jer su bile relativno hladne.

- U Bosni ovisi koga pitate, a u Srbiji je vlast takva kakva je. Ali, moramo surađivati. Prije svega oni s nama, ali i mi s njima - rekao je Milanović.

O Kninu

Na pitanje hoće li ići u Knin, rekao je da hoće, ali podsjetio tko je tamo prvi otišao.

- Malo se s Kninom ponašamo kao da je Berlin. Je li Tuđman bio u Kninu '96., '97....? Nije. Znate tko je tamo prvi otišao? Račan! - istaknuo je Milanović.