'Milanović me htio smjestiti u zatvor. Plenković? Volio bih ga vidjeti kao predsjednika EK'

Da, imam takva saznanja, potvrdio je u emisiji "Nedjeljom u 2" bivši istarski župan, predsjednik IDS-a i europarlamentarac, a danas županijski vijećnik i počasni predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić upitan je li mislio na Zorana Milanovića kad je svojedobno rekao da je jedan lijevi premijer bio jako zainteresiran da ga smjesti u zatvor. Nikada to, kaže, nije raščistio s njim, a volio bi.

- Osoba koja mi je to rekla je iznimno povjerljiva i poznata još uvijek i danas, tako da neću govoriti o imenima, ali spremam se s njime to raščistiti - rekao je obrušivši se na Milanovića zbog odnosa prema Veljku Ostojiću.

- Napravio mu je vrlo loše stvari - dodao je.

Na pitanje je li točno da je Milanović mislio da su Jakovčićevi novci kod Ostojića, Jakovčić je poručio da je takva priča išla.

Otkrio je i kako je Milanović kočio projekt Brijuni rivijera, a nema za njega lijepe riječi ni u ulozi predsjednika Republike.

- Vrlo je kontradiktorna osoba i najveći problem je objasniti mojim liberalima u Bruxellesu što on to govori, neću reći lupeta jer nije pristojno. Na ovakav način predstavljati državu definitivno nije dobro - rekao je.

S druge strane je pohvalio premijera Andreja Plenkovića s kojim je dijelio klupe u Europskom parlamentu prije negoli je Plenković srušio Tomislava Karamarka s čela HDZ-a.

- Nisam nikad glasao za HDZ niti hoću, ali danas je jedini ozbiljni političar u Hrvatskoj Plenković. Ja ne vidim nikoga drugog. Dobar sam s njim, nismo se vidjeli neko vrijeme, odlično smo surađivali u Europskom parlamentu, čak smo se u jednom trenutku malo i sprijateljili - rekao je pa ispričao anegdotu s njim.

- Kada je glasao protiv Karamarka na skupu HDZ-a došao je u Parlament, pozvao me na kavu i pitao, s obzirom na moje iskustvo u politici, da li je to kraj njegove političke karijere. Drago mi je da je to bio njegov početak. Objektivno, HDZ zaista ima velik problem s korupcijom, tu nema nikakve dileme, ali mislim da Plenković nije korumpiran. Niti Milanović. Ne volim ga baš previše, kao što vidite, ali da je čovjek pošten, ja u to nemam nikakve sumnje. Isto tako mislim i za Andreja. Ostali oko njega, nažalost, su očito korumpirani i to je njegov ozbiljan problem - kazao je.

Na pitanje misli li da Plenković zaista ima agendu da jednog dana ode u Bruxelles i tamo figurira relativno visoko, Jakovčić to i priželjkuje.

- To je najnormalniji slijed događaja, daj Bože da netko takav kao što je Andrej ode u Bruxelles. Mislim da će on biti ili visoki povjerenik ili čak predsjednik Europske komisije. Ismijali su ga kad je Ursula von der Leyen zagrlila na sjednici, meni nije smiješno, možda je zagrlila svog nasljednika, možda ona već zna da je on njen nasljednik. Ja bih njega volio vidjeti na mjestu predsjednika EK - kaže Jakovčić, koji smatra da bi naš premijer taj posao radio odlično.

- Podršku liberala će sigurno imati. I socijalisti, ne mali broj, su uvijek sa simpatijama gledali kako je on nastupao jer je uvijek znao balansirati. On je konzervativan političar, ali nije ultrakonzervativan i zato je uvijek imao podršku i liberala - rekao je.

Govoreći o svom radu naglasio je da su mu ruke čiste i da je sve radio pošteno.

- Da sam ja uzeo, ne jednu kunu nego jednu lipu, i lijevi i desni bi me, nijedni me nisu voljeli... Bio bih uz sve druge neke političare. Svašta se pisalo o meni, ali Nino nije uzeo nijednu lipu - poručio je.

Objašnjavajući podrijetlo svoje imovine, Jakovčić je rekao da je do kraja osamdesetih radio u Pazinki, a onda otvorio privatnu tvrtku u Austriji i počeo dobro zarađivati. Otkrio je da je u Jugoslaviji znao zarađivati po 250 do 350.000 maraka te da je novac davao i u dobrotvorne svrhe, ali da o tome ne želi govoriti.

Nije htio otkriti točan iznos koji je dobio za prodaju sela Sveti Juraj rekavši da je zadovoljan postignutom cijenom, ali je ipak rekao da se radi o iznosu manjem od 3 milijuna eura. Naglasio je da se radi o selu od tek tri kuće, kao i da su mu prijatelji govorili da je lud što je kupio "takve ruševine."

