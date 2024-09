Milanović na Danu Hrvatske ratne mornarice: 'Treba nam korveta, možemo to priuštiti'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelova​o je u srijedu na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice i 33. obljetnice njezina utemeljenja u Splitu ​gdje je istaknuo važnost obrane.

Milanović je u Kaštelanskom zaljevu položi​o u more lovorov vijenac u spomen na sve poginule hrvatske mornare​ i u vojarni Admiral flote Sveto Letica-Barba uručio odlikovanja, promaknuća i​ pohvale pripadnicima Hrvatske ratne mornarice​.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Predsjednik je rekao da svaka država ima nebo, ali nema more, a posebno nema veliko i dugačko more i obalnu crtu. Na Jadranu ima nekoliko obalnih država, no dvije su velike, a to je Italija, naša povijesna susjeda, saveznica, neprijatelj i danas prijatelj, te Hrvatska koja ima preko tisuću kilometara obale, dodao je.

- To je nešto što treba čuvati i njegovati, u stvarnom, materijalnom, ali i u duhovnom smislu. O hrvatskoj mornarici treba brinuti jer nam ona sigurno nije ništa manje važna od hrvatskog zrakoplovstva. Ne može biti. Ima devet godina da su naručeni i potpisani ugovori za izgradnju pet brodova obalne straže. To se još uvijek čeka i sada više nije bitno tko, kako i zašto je napravio ili nije - kazao je Milanović.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Bitno je da se to završi, dodao je, da hrvatska mornarica i obalna straža dobiju pet brodova koji su naš identitet i koji su i ratni brodovi, a ne samo identitet. Za identitet nam jednog dana treba korveta s kojom možemo izaći na otvoreno more, nastavio je predsjednik, čisto da se vidi hrvatski barjak.

- Hrvatska država si to, duboko vjerujem, može priuštiti. Više od toga ne može ili ne može puno, ali to može. Moramo biti svjesni onoga što jesmo i što imamo. Zato pozdravljam ulaganje u hrvatsku vojsku, pozivam na planski pristup nabavama i obnovama da se unaprijed zna što će se i kada raditi, kada će se obnavljati. Da se ne kupuje bez pomne i detaljne analize jer to kasnije košta i košta i košta novaca, a novaca nikada dovoljno - poručio je predsjednik Milanović.

Rekao je da nije presudno je li to dva, tri ili jedan posto BDP-a standard koji se uporno nameće u NATO- u nego što se za taj novac može kupiti.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Naglasio je i da je bitno da u Hrvatskoj razvijamo proizvodnju, te da ako je Hrvatska dorasla proizvodnji ophodnih brodova onda je dorasla i za proizvodnju streljiva i određenih topničkih punjenja.

U protivnom ovisimo o drugima, a povijest nas je naučila, uči i podsjeća dok dišemo da moramo brinuti sami o sebi, rekao je.