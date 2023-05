Milanović na Danu poduzetnika: 'U utrci za što je mogući veći profit mi smo i dalje na začelju'

Predsjednik Republike Zoran Milanović zajedno s ministrom gospodarstva Davorom Filipovićem te ostalim predstavnicima Vlade i Grada Zagreba sudjelovao je u ponedjeljak na konferenciji “Dan poduzetnika” u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca.

POGLEDAJTE VIDEO

- Poduzetnici stvaraju novu vrijednost, dodanu vrijednost koja je ključ bogatijeg društva i većeg standarda življenja. Mnogi od vas znaju kako je dug put od poduzetničke ideje do uspješne poduzetničke priče. Na tom putu treba jako puno hrabrosti, jako puno odricanja i jako puno preuzimanja rizika, a poduzetnike u pravilu zapazimo onda kada oni već postignu uspjeh. Tada se govori o svemu što su napravili, a zaboravi se da je put do uspješnog poslovanja i održivog poslovanja jako mukotrpan. Zbog toga vam želim čestitati na svemu što radite, na vašoj hrabrosti ,izdržljivosti i ustrajnosti - prigodno je rekao ministar Davor Filipović.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Naglasio je i kako svi mi, cijelo naše društvo i cijela naša država imaju koristi od stvaranja nove vrijednosti te poručio kako ne treba strahovati od neuspjeha jer su svi koji su danas uspješni imali barem jedan.

- Trebamo poticati naše mlade da preuzimaju još više rizika i da se usude pokušati i okušati u vlastitim poduzetničkim vodama. Ne postoji neko savršeno istraživanje tržišta ili bilo koji drugi ekonomski alat koji garantira uspjeh. Nema ni košarkaša koji je pogodio svaki šut ili nogometaša koji je zabio svaki gol. Neuspjeh u poslu onda ne treba proglašavati nekakvom katastrofom nego ga treba gledati kao jednu školu, kao korak da bi sutra mogli uspjeti. Takav pristup poduzetništvu trebamo graditi - kaže Filipović.

Dodaje i kako se poduzetništvo ne događa negdje drugdje nego među nama u društvu i zato je važna Država koju tu stvara opcije.

- Živimo u izazovnim vremenima. Mi smo tu kao Vlada vukli odlučne pozive i poteze kako bi našim poduzetnicima osigurali predvidljiv okvir poslovanja i kako bi zaštitili naše građane - naglasio je Filipović te podsjetio na sve mjere koje je Vlada poduzela za bolje poslovanje uključujući pristupačne cijene energenata te ukidanje nameta na kojim je rekao da će još poraditi.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je odmak od ekonomije koja je počivala na proizvodnji.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Hrvatska ekonomija se odmetnula od dobre stare manire proizvodnje. Odrastao sam u ovom kvartu manje više i kao dječak, koji dolazi iz obitelji službenika generacijama, na poduzetnike onog vremena sam 70.-ih i 80.-ih godina gledao sam kao na muze, kao na polubogove, a na automehaničare, limare i one koji su nešto proizvodili sam gledao kao bogove. Nisam shvaćao kako se ti ljudi u jednom moru prosječnosti, sigurnosti, predvidivosti i dosade uspijevaju uopće odvažiti na to da idu radit za sebe. Imali su novaca, bili smo im malo i zavidni. Država ih nije previše gnječila porezima jer je sustav bio neuređen, ali se pazilo da se ne odmetnu. To je bilo davno i nije bilo bezbolno i što je vrijeme prolazilo bilo je sve manje bezbolno i ti neuspjesi su bili opasni neuspjesi. Netko tko odrastao u sigurnosti plače svakog prvog ili svakog 10. ne zna što je kad ti cijela imovina kao obrtniku ode na bubanj, kada propadneš. Dijete padne, ali se nekako dočeka, a kad padneš u poduzetništvu ode glava. Ozlijediš se ozbiljno, to su ogromne emocionalne, materijalne i obiteljske štete od kojih se nije lako oporavit - započeo je Milanović.

Dodaje i kako se danas moraju razbiti određene zablude.

- Danas, a kad kažem danas mislim na razdoblje od 20 do 30 godina prije nas, a posebno ono koje je pred nama, mi si moramo razbit neke zablude i uvijek se na kraju sve svodi na to. Dakle, uvijek je puno lakše prihvatiti novu ideju nego se odreći i otarasiti stare, posebno kada je riječ o lošoj navici, a ljudi, države, narodi, prostori i ekonomije žive po navikama. Mi smo se na neke stvari navikli, mi smo uslužna ekonomija koja se odrekla klasične proizvodnje. U toj utrci za što je mogući veći profit, a to je kisik poduzetništva, mi smo i dalje na začelju. Zapad se razmazio i ne želi raditi ono što zahtjeva više znoja, što izlazi iz komforne zone, a to je danas manje više sve, što god ti ne godi i ne pruža neko trenutno ili brzo zadovoljenje nekih očekivanja i potreba i to je delegirano onim drugima, onima koji su spremni to radit .U toj utakmici mi smo do sad bili osuđeni na prosječnost i na male stope, na male profite i ako se nešto ne promijeni to će tako i ostat jer u ovoj igri uloge su davno podijeljene i svako ide svojim putem - zaključio je Milanović.