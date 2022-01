Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je danas Kraš prehrambenu industriju u prigodi 110. obljetnice tvrtke.

Naime, prilikom posjete predsjednik Milanović održao je sastanak sa članovima Uprave i Nadzornog odbora tvrtke Kraš koji su ga upoznali s poslovnim rezultatima i planovima razvoja.

Nakon sastanka predsjednik je doo izjave medijima.

- Kraš treba ići naprijed, kao i Podravka. To su firme za koje navijam - kaže predsjednik.

- Neću komentirati što je bilo ranije, firma je očito očuvana, ali ova firma može više - poručio je predsjednik.

- I naši ljudi su preuzimali po regiji, nema što nisu - kaže predsjednik te da po pitanju stranih vlasnika treba biti pragmatičan

Ugovori o Rafaleima

Milanović kaže da je tek prije dva dana rečeno da će dobiti ugovore o kupnji aviona Rafalea jer je “Plenković bio dobre volje”.

- Bitno je da to Sabor dobije. … Sabor je treća strana, a Banožić predstavlja Hrvatsku. Dotle smo došli, da se Sabor tretira kao treća strana. Sabor može puno toga i treba. … Ovo je nezabilježen oblik bezobrazluka prema Saboru - govori predsjednik.

- Sabor može i to, osim ako ministar obrane nije Bane. ali Plenković se smilovao. Sabor je tu bitniji nego ja, kad je u pitanju uvid u ugovor. Taj ugovor je sklapan potpuno netransparentno. Hrvatska ne zna, ne znaju saborski zastupnici, ne zna Odbor za obranu, ja sam sporedan, ja sam to radi etikete upitao - kaže.

- Ne može ministar ni premijer Saboru uputiti takvo pismo, tko god da mu je to pisao, da je Sabor treća strana i da treba tražiti suglasnost francuska korporacije. ugovor je sklapan u tajnosti i razumljiva je razina tajnosti, ali prema Saboru ne - rekao je.

- Plenković je rekao da ćemo dobirti još nešto. Što? Rabljeni karburator? Samo to uzmite, gospodo, a ovo objašnjenje da to nije moj projekt. Pa nije moj, ali nije ni njegov, to je projekt Hrvatske. Sacd ćemo gledati ono što smo gledali u starim filmovima, Bitka na Neretvi. Tito je srušio most zbog straha, neznanja, kasnije je rečeno da je to namjerno. Plenković je sad skoro srušio most… - rekao je Milanović o kupnji Bradleya.

Na pitanje je li Banožić u toj priči ranjen, predsjednik kaže: 'On je Boško.'

Situacija u Ukrajini

- Mi s tim nećemo imati ništa i nemamo ništa. Ako dođe do eskalacije, povuć će se sve do zadnjeg hrvatskog vojnika - rekao je Milanović na temu situacije u Ukrajini.

- Načini i modaliteti postoje da se Ukrajina sačuva, da joj se ekonomski pomogne - kaže Milanović nazivajući bivšeg ukrajinskog predsjednika Janukovića – muljatorom.

- Ukrajini nije mjesto u NATO-u. Kada je Ukrajina mijenjala vlast, onda je taj pokret, koji je bio sve prije nego demokratski, to je bio puć u kojemu je ubijeno 50 ljudi… Priča je bila sljedeće: Ukrajina ide na zapad, s Rusijom nema što tražiti, u EU-u će joj biti med i mlijeko. Ukrajina je još uvijek jedna od najkorumpiranijih zemalja, EU Ukrajini nije dala ništa - govori predsjednik.

- Hrvatska s tim nema ništa i neću dopustiti da ima. A Plenković neka s tim prijeti koliko hoće - kaže predsjednik.

- Hrvatska se od toga mora maknuti kao od požara. U tome Hrvatska neće biti vatrogasac - kaže.

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je slučaj dodjele državnog stana predstojniku Ureda premijera Zvonimira Frke-Petešića.

- Čovjek parazitira na našoj grbači, na našoj grbači. To je kazneno djelo s vrlo visokom svijesti o tom djelu. On ovdje prebiva glavom, bradom i lisnicom. Frka je Zagrepčanin i ovo što je napravio je nevjerojatno - kaže Milanović.

- Razmatrao sam Senj, tamo je na groblju dosta mojih, neki su i u moru, Glavice, Sinj, konjska ergela, mogu se i među konje prijaviti - odgovorio je na pitanje gdje se on prijavio.

- Nikad mi na pamet nije palo, ni mojim suradnicima. Uvjeren sam da nikome iz Plenkvićeve vlade nije palo na pamet, osim ovom. Ili će se pokazati da ima još nekoliko lopova, ili da ih nema. To nikom ne pada na pamet. Ovo je razina roba u podrumu, ne pada ti na pamet da netko može na taj način zlorabiti sustav - kaže predsjednik.

- To je kriminal. Činjenica je da to nikome nije palo na pamet, da nije uživao zaštitu svog prijatelja i šefa - kaže.

- To je kazneno djelo, i to ne samo Frkino. I Plenović to brani. Bezobrazno, da neće na to odgovarati. Morao sam odgovarati na njihova pitanja kako sam digao kredit na 30 godina. Evo tako, plaćam kredit, žviim u zgradi na trećem katu - govori predsjednik.