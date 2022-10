Milanović na obilježavanju 30. obljetnice Oslobođenja juga Hrvatske: Banožića čeka istraga

Danas se obilježava 30. obljetnica oslobađanja juga Hrvatske. Izjavu je iz Dubrovnika dao predsjednik Zoran Milanović.

- Ovo je bila velika operacija, u rangu Oluje i Bljeska. U nekim stvarima čak i veća jer se dogodilo tri godine ranije, u uvjetima Hrvatske bez oružje, poginulo je skoro 300 naših vojnika. Događaj je trebao biti kroz centralnu državnu proslavu u organizaciji države, a ne županije. No nažalost to je dopalo u ruke lokalne ekipe. Premijer ima važnijeg posla. Otvara bolnice iz Istre koje rade već godinu dana i financirane su iz moje vlade - rekao je Milanović za N1.

Kaže da je imao nesuglasice s Frankovićem, ali da je on "normalan čovjek".

- Postoje ljudi koji su sitna biomasa i koji me ne bojkotiraju. Ovo je privatna prćija. Odao sam počast žrtvama. Županija je stranka: mama, tata, baba, strina. Prćija je turska riječ. Jasno je o čemu se radi - privatluk - smatra Milanović.

Što se tiče izjave premijera da Milanović ide na živce, predsjednik kaže da je to njegov posao. “Ako nekome idem na živce – aleluja! Trebaju me mrziti, neka.”

Ponovno se osvrnuo na Petryja, nazivajući ga opet žapcem.

- Imam pravo biti ugojeni prasac, neka pogleda svog šefa, može li napraviti tri skleka? Premijer je trebao ovdje, a on otvara bolnice koje rade već godinu dana - dodao je.

Osvrnuo se i na pregovore sindikata s Vladom, navodeći da će plaće vjerojatno biti povećane, ali da je pitanje hoće li pratiti troškove života. Dodao je da on nikada nije vršio pritisak na Vladu oko toga jer zna koliko je to težak posao.

Ponovno je komentirao ministra obrane Marija Banožića.

- Njega čeka istraga. On je nasilno opstruirao dvije službenice u svom poslu… Sve je dokumentirano. Optužnica protiv četvero ljudi iz HDZ-ove vlade je donesena i sad mora ići istraga protiv Banožića ili odgovor zašto je slobodan. To njega čeka, to je nervoza - rekao je.

Najčitaniji članci