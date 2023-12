Milanović na obljetnici HRZ-a: 'Država mora početi proizvoditi dio vlastitog naoružanja'

Sretan vam dan Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, vaše grane koja je nakon više desetljeća konačno došla tamo gdje je trebala biti i ranije, ali realno nije mogla, poručio je predsjednik i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović na 32. obljetnici osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

'Država mora biti akter proizvodnje streljiva'

Naglasio je kako upravo Hrvatsko ratno zrakoplovstvo po opremljenosti i modernosti naoružanja prednjači u Hrvatskoj vojsci, što je jako dobro za Hrvatsku, ali, dodao je, i druge grane moraju ići u korak s tim.

- To neće biti lako, bit će skupo i komplicirano. Imam potrebu to naglasiti, ne prvi puta i ne kao prozivku bilo kome, to se do sada možda i nije moglo učiniti, ali će se u budućnosti o tome morati voditi računa i tome ozbiljno pristupiti - poručio je naglasivši kako Hrvatska mora početi proizvoditi dio vlastitog naoružanja.

- Ne mislim na zrakoplove, helikoptere nego na streljivo osnovnog kalibra, granata za topništvo, za standard. Ovaj rat u Ukrajini, ali i godine prije toga pokazuju da je to vitalno, kao kisik - dodao je.

A Hrvatska, istaknuo je, to može.

- To mora biti državno, nisam pobornik državne intervencije u svemu, ali država može i mora biti jedini akter proizvodnje streljiva. Europa to do sada nije bila u stanju, nije htjela, mogla, nije shvaćala ozbiljno i mi kao članica EU i NATO-a, kao lojana članica, ćemo se morati, ako sebi dobro želimo, osloniti na vlastite snage i definirati ono što je moguće. Stojite na ramenima gorostasa i titana koji su prije 30 godina kretali iz nemogućeg, s platnenim avionima, poljoprivrednim sovjetskim i ginuli, takvo vrijeme više nije, imate priliku i čast raditi u puno boljim uvjetima - poručio je Milanović.

'Ulaganja u obrambeni sektor najveća od Domovinskog rata'

Na svečanosti je bio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić s kojim je predsjednik tijekom glazbenog programa i proćakulao. Nije se, dakako, moglo čuti o čemu pričaju, ali sudeći po gestikulaciji ruku i smijehu može se pretpostaviti o nečemu zabavnom.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Ovom prigodom se moramo sjetiti herojskih početaka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Vojarna u kojoj se danas nalazimo nosi ime pukovnika Marka Živkovića, pripadnika Crnih vrana, koji su u Domovinskom ratu pomoću poljoprivrednih i sportskih zrakoplova dostavili pomoć opkoljenom Vukovaru, ali i borbenom djelovanju. Njihova hrabrost i ostavština utkana je u temelje današnjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na što smo beskrajno ponosni - kazao je Anušić.

Na današnji dan, dodao je, zahvaljujemo i odajemo počast svim braniteljima koji su izborili slobodu i modernu državu u kojoj danas živimo.

- U najtežim danima bili ste simbol nade hrvatskog naroda, svojim pobjedničkim letovima svijetu ste slali poruku da je hrvatski narod odlučan. Hvala što ste sve do danas neumorno gradili i jačali ovu zahtjevnu granu pobjedničke Hrvatske vojske. U ovo mirnodopsko doba vaše zadaće i dalje su zahtjevne i izazovne, a vi ih obavljate profesionalno, odgovorno i časno - istaknuo je naglasivši kako je. Vlada svjesna da se samo ulaganjem u obranu može jamčiti sigurna i mirna budućnost građana.

- Ulaganja u obrambeni sektor su najveća od Domovinskog rata. Uz projekte nabave višenamjenskog borbenog aviona Rafale i opremanje helikopterima Blackhawk, tu je čitav niz manjih projekata, ne samo u HRZ-u, već u svim granama Oružanih snaga. No, sva infrastruktura, oprema i naoružanje ne vrijede ništa bez vas pripadnika i pripadnica Oružanih snaga. Zato ćemo nastaviti ulagati značajne napore kako bi poboljšali vaš materijalni položaj, uvjete rada i obuke. Upravo ste vi ono najvrjednije što narod ima. Čestitam vam ove 32 pobjedničke i ponosne godine. Budite ponosni na svoje uspjehe i željni novih iskoraka, neka vas čuva dragi Bog, budite uvijek Domovini vjerni - zaključio je.

'HRZ nije samo organizacija već obitelj i tim'

Iznimno ponosan i emocionalan bio je zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Michael Križanec.

- Prisjećamo se svih onih koji su najčešće davali i više nego što se od njih očekivalo, koji su stavljali interese HRZ-a i RH ispred svojih osobnih. Od stvaranja HRZ-a do danas se puno toga promijenilo, počeli smo od nule. HRZ kroz poraće i 27 godina mira danas vrlo brzo prerasta u zrakoplovstvo koje će još dugi niz godina, s novim sposobnostima i značajno boljim vojnim, borbenim i ostalim sposobnostima, biti garancija mira i sigurnosti naših građana. Pred nama stoji još dosta izazova, ali sam uvjeren kao i do sada kako niti jedan neće biti nepremostiv - rekao je brigadni general Križanec.

HRZ nije samo organizacija i ustrojstvena cjelina, naglasio je, već obitelj i tim.

- Biti član HRZ-a i HV-a je čast. Naši prethodnici su pokazali u Domovinskom, ratu plamen ratnika, u nama koji smo danas ovdje dugo tinja tog plamena žar. Taj tinjajući žar trebamo pretvoriti u novi plamen zrakoplovstva, spremnog i sposobnog odvratiti bilo kakvu ugrozu kako budući naraštaji nikada ne bi morali postati ratnici - poručio je.