Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u Splitu na svečanom ispraćaju 5. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju, koji čini brod Hrvatske ratne mornarice RTOP-41 “Vukovar” i posada. Uz Milanovića su bili ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj. Nakon svečanog ispraćaja, Milanović se obratio medijima.

Komentirao je ideju Milorada Dodika da se predsjednici Hrvatske, Srbije i Turske uključe u pregovore o rješavanju unutarnjih pitanja u BiH.

- Daytonski sporazum nije propao, krši ga se. Mislim da su namjere da se pridržavao Daytona. Ja ne vjerujem da je to realna inicijativa, potrebno je da je svi prihvate. Čim netko kaže da ste zločinac, ja to ne mogu promijeniti. To je laž i loše za naše odnose, kazao je dodajući naglasio važnost poštivanja Daytonskog sporazuma.

- Ne novi Dayton, držimo se onoga što je zapisano - kaže Milanović.

Još je i dodao:

- Daytonski sporazum se ne poštuje. Tu inicijativu komentiram dobronamjernom. Daytonski sporazum se krši. To rade predstavnik bošnjačkog i hrvatskog naroda. Ne vjerujem da je to realna inicijativa. Podsjećam da je Izetbegović odlikovan od Tuđmana. Ta inicijativa neće ići jer ova druga dvojica to ne žele - rekao je.

Situacija u Afganistanu

- Mi imamo obvezu prema ljudima koji su nam pomogli. Radili su za našu misiju. Ljudskosti nikad dosta, ali i teret odgovornosti nije isti, najveće države trebaju više, rekao je govoreći o Afganistanu.

- Svi koji napadaju Bidena možda u nekom detalju imaju pravo, ali gubimo širu sliku. onog trena kada bi počeli evakuirati tisuće ljudi, tog treba bi to bio alarm za uzbunu. To je očito bilo nerješivo, smatra dodajući kako situacija nije mogla drugačije završiti.