Milanović: Neću dopuštati da se vojne vježbe preko noći prilagođavaju nekom datumu

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u petak da je vojska ta koja donosi vrlo precizan godišnji plan vojnih vježbi, stoga neće dopuštati da se njihova provedba mijenja radi prilagođavanja bilo kojem datumu.

"Kao predsjednik Republike u ovih pet godina nisam nikada, niti mi je palo na pamet, ulaziti u raspored vojnih vježbi, kada, kako i gdje. Postoje godišnji planovi koji su vrlo precizni, nisu nastali u mojoj glavi, niti u kabinetima političkih stranaka, nego u vojsci", rekao je Milanović u prigodnom obraćanju tijekom svečanog prijema na Pantovčaku, povodom obilježavanja Dana pobjede.

"Kad se pokušava preko noći donositi odluke da se nešto prilagodi ovom ili onom datumu, to nije dobro i to neću dopuštati. Hrvatska vojska će provoditi vježbe i pripreme od Umaga do Prevlake, ali to neće raditi mimo propisanih planova i odluka, mimo zapovjednog lanca", kazao je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.

Milanović je time još jednom obrazložio svoju odluku o otkazivanju vojne vježbe koja se od 1. do 3. kolovoza trebala održati na području Kupara. Prema rasporedu, ista se vježba trebala održati najesen, ali je Ministarstvo obrane htjelo prebaciti datum održavanja uoči Dana pobjeda i obljetnice akcije Oluja, 5. kolovoza.

Predsjednik je istaknuo da je Hrvatska usred turističke sezone, "u koju ulažemo previše svojih nadanja", stoga nije prihvatljivo da se na kilometar od plaža održavaju vojne vježbe.

Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga govorio je i o vraćanju vojnog roka. Ponovio je da se Hrvatska prije petnaest godina odlučila za izgradnju profesionalne vojske, ali riječ je o skupom procesu koji još nije sasvim priveden kraju.

"Spreman sam saslušati pametne i obrazložene inicijative onih koji se za to zalažu, u nadi i uvjerenju da to rade u dobroj vjeri i da znaju što govore", rekao je Milanović.

Kad je u pitanju opremanje i modernizacija, predsjednik je naglasio da će se zalagati da vojska dobije najbolje i najviše od onoga što može dobiti.

"Ali ne da mi to smišljamo, kad kažem 'mi' ubrajam i sebe jer sam dio hrvatske politike kao hrvatski predsjednik, ili da ja sugeriram nekome što bi trebao kupiti i od koga. To nije naš posao", kazao je.

Hrvatska vojska nije nekakva otuđena sila u društvu, istaknuo je Milanović, da bi se o njezinim potrebama razgovaralo u tajnosti.

"To je vojska hrvatskog naroda, njezine potrebe trebaju biti javno raspravljanje, a odluke donesene s pameću i odlučnošću da se provedu", poručio je predsjednik države.