Milanović: Neću odobriti obuku ukrajinske vojske u Hrvatskoj! Stručnjaci: To je naša dužnost

Ne podržavam tu ideju zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni i to je to. Dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik neću to odobriti. Nisam čuo za prijedlog, ali unaprijed kažem: to mi se ne sviđa, to je dovođenje rata u Hrvatsku, komentirao je tako predsjednik Zoran Milanović najavu da će se u Hrvatskoj obučavati ukrajinski vojnici.