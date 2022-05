Milanović o dogovoru EU: Cijenu će platiti europski građani, a Putin će se zadovoljno smješkati

Volio bih da je Hrvatska ključni igrač, ali nije, Hrvatska je nikakav igrač, rekao je predsjednik Zoran Milanović, nakon svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba povodom Dana Grada Zagreba, dodajući da Hrvatska već sada dobiva dio plina i nafte preko Srbije te da je “ključni igrač Mađarska”.

- Hrvatsku nitko ništa ne pita jer ne postavljamo pitanja. Mađarska je kao svoj interes prepoznala uvoz ruske nafte. Ta nafta će završiti ovdje ili ondje. Ti razlozi koje EU navodi za neuvođenje plinskog embarga vrijeđa zdrav razum. Pa uvedite onda potpuno embargo. Sankcije ne funkcioniraju. Niti je rublja pala niti Rusija to osjeća. Cijenu će platiti europski građani, Putin će se zadovoljno smješkati, a ta nafta i plin će otići drugdje jer je potražnja velika - kaže predsjednik.

Dodaje da takve sankcije kakve je EU uvela Rusiji ne bi funkcionirale ni u Srbiji.

- Europske građane zbog svega što se događa očekuje – skupoća - rekao je i dodao da su Hrvatska, Mađarska i Poljska podjednako razvijene.

- Nažalost, nismo kao Austrija nego kao Mađarska - kaže.

- Hrvatska svoje interese, ako i prepoznaje, ne propagira. Mi se bojimo, sramimo se Hrvata u BiH, ali imamo razumijevanja za Tursku. Nažalost, zato što to nas gura u drugi naplatni red jer nas se manje čuje. Opet pozivam, apeliram, vapijem, da se nađe malo pameti. Svima je sve jasno, HDZ-ovcima također, ali se ne usude pružiti otpor. Kad bismo bili jedinstveni u stavu oko političkog opstanka Hrvata u BiH, stvari bi se riješile vrlo brzo, a Finska i Švedska bi završile u NATO-u. Ovako s Turskom će platiti strahovitu cijenu, a Hrvatska traži malo - dodao je.

Komentirao je i Inu

- Inu je Hrvatska prodala na dijelove. Dobro je dok se držimo na ovoj razini vlasništva. Da prijeđemo 50 posto, što ćemo? Bušiti zemlju u potrazi za venezuelanskim zalihama nafte? Mi to nemamo. Samo vlasništvo nad Inom ne znači ništa. Ali Plenković je obećao da će to kupiti pa neka to napravi. Ja tako suluda obećanja nisam davao - kaže.

Na pitanje oko jučerašnje izjave Ane Brnabić o tome da je Hrvatska etnički najčistija zemlja u Europi rekao je da njene izjave neće komentirati jer nemaju nikakvu težinu.

Kaže da je Vučić morao birati između Rusije i Zapada i “sad za to treba naći neko opravdanje, protutežu”.

- Gdje će drugo nego u Hrvatskoj? Nažalost, bit će ovaj put skupo za Vučića jer Hrvatska ne može preko tih gluposti prelaziti cijelo vrijeme. Kao da Hrvatska sad izmijeni svoj kazneni ili krivični zakon i u neka pravila uvede nadležnost hrvatskih sudova za sva kaznena djela u Srbiji koja prema našem zakonu nisu u zastari - rekao je dodajući da si je Srbija uzela pravo “puno gore, ambicioznije” od toga da bude regionalni Haag.

- Dovode nas u situaciju da mi mijenjamo svoje zakonodavstvo. Kad bi se sve države tako ponašale, svijet bi propao, ionako je na rubu - dodao je.

- Moj politički utjecaj i snaga u Hrvatskoj je neusporediv s njegovim u Srbiji. On je vlasnik Srbije. Ja to nisam radio ni kad sam bio premijer. Mi smo drugačiji, naši su kriteriji drugačiji, demokratski kriteriji su naprosto drugačiji. Vrsta demokracije u Srbiji nije europska vrsta demokracije. U Mađarskoj je - rekao je i dodao da je Srbija odabrala model vlasti u kojemu je 'predsjednik gazda svega'.

Ponovno je komentirao jučerašnji Dan državnosti te rekao da je to dan male većine i bullying nad običajima i ukidanje, iz osobnog kaprica, običaja koji je bio 20 godina i koji je bio u Zakonu da se obilježava 25. lipnja, na dan kad je Sabor donio odluku o razdruživanju, dan kad je hrvatski narod velikom većinom, koja nije bila nikad ni prije poslije, odlučio da izlazi iz Jugoslavije.

- To je mudrošću tada Ive Škrabala i velike saborske većine 2002. promijenjeno i određen je taj datum, da o promjeni nisu govorili ni Sanader ni Karamarko ni išta poduzimali, a imali su većine. Znači, ljudi od kojih bi to više očekivao, bili su HDZ-ovci i Plenković koji je fake, on je baš našao. To je ono, neću reći poturica, netko tko konvertira onda želi biti gorljiviji vjernik… I tako smo mi dobili novi dan državnosti koji s danom državnosti veze nema - rekao je Milanović.

