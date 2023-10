Milanović napao Izrael: Pravo na obranu ne uključuje pravo na osvetu i ubojstva civila

Predsjednik Zoran Milanović u Općini Plaški bio je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća.

Na početku je kritizirao Zakon o izbornim jedinicama i novi spor s Plenkovićem.

- Ja ne znam što čovjek izvodi. Mogao si ostaviti kako je, ostalo bi na snazi. Laže. Ja sam potpisivao sto puta jer bi zvali iz Sabora da bude potpisano što prije, ali je uvijek stajalo kako treba. Nije nikada pisan točan datum, koliko puta to moram ponoviti. Ovo je situacija kada je pisalo kada mora stupiti na snagu. To je samo trebalo prešutjeti i išli bismo dalje, ali čovjek stalno dolazi po repete - kazao je, prenosi N1.

Komentirao je i postavljanje zastave Izraela na Ministarstvu vanjskih poslova.

- Mislim da je to jedan idiotski potez, iako imaju moje simpatije. Nema drugim zastavama mjesta u Hrvatskoj, osim zastava nacionalne manjine. Hrvatska zastava je višeg reda, hrvatska zastava i zastava NATO-a ili EU nisu iste. Koja je zastava sljedeća? Zna se kako se njima zaspolaže, a to je reakcija ministra koja je idiotska. Idiotizam ima više konotacija, to ne radiš - kazao je te komentirao sukobe u Izraelu.

- Pravo na obranu ne uključuje pravo na osvetu i ubojstva civila. To su biblijska pravila koje smo prepisali. Imam prijatelja koji je pola Hrvat i pola Srbin, čekao je 30 godina na državljanstvo u Izraelu jer nije židov. Drugi dan su se vratili u Hrvatsku i sad se opet vraćaju nazad, a Grlić Radman se sada probudio - poručio je.

Govorio je o izvlačenju Hrvata iz Izraela i opet spomenuo riječ idiotizam te rekao da to može biti i nesposobnost, nekompetentnost.