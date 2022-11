Milanović o odlasku u Vukovar: 'Uvijek smo svi skupa u koloni, osim kada je HDZ u opoziciji'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj prisezi 36. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Vojarni "123. brigade HV".

Nakon toga je dao izjave za medije. Na pitanje o odlasku u Vukovar, Milanović je rekao kako prošle godine nisu bile dvije kolone, niti razmimoilaženja.

- To je obljetnica pogibije Blage Zadre. Kakve su to dvije kolone? Uvijek smo svi zajedno u koloni, osim kad je HDZ u opoziciji - rekao je Milanović, prenosi N1.

- Ja nikada nisam izazivao incidente i nikad nisam izazivao dvije kolone. Ja ću 17. doći u Vukovar na otkrivanje spomenika, a 18. ću otići u Škabrnju u kojoj nisam bio do 2007. - rekao je.

- Nemojte kuhati čorbu tamo gdje nema divljači i nema mesa. To je kao da netko pita hoće li biti pucnjave u Vukovaru. S obzirom na to da nisam bio u Škabrnji od 2007., mislim da je vrijeme da odem tamo - rekao je Milanović.

Na pitanje o Penavinoj izjavi da poziva Vladu da se suzdrži od performansa, misleći na polaganje vijenaca Milorada Pupovca žrtvama 17. studenog, Milanović je rekao kako tu ima "elemenata performansa".

- Ja ću vas podsjetiti da je 2013., kada je na jedan divljački način organizirana ta kolona pred kompletnim državnih vrhom i da su u vrlo kvarnoj operaciji uspjeli izvesti da jedna kolona prepriječi put drugoj. Tada je Pupovac bio uz mene, koji sam bio hrvatski premijer. Zašto sada nije uz Plenkovića? - upitao je Milanović.

Poručio je da se neće sresti s Pupovcem 17. studenog.

- Ja kad sam došao u Borovo selo, frajer je pobjegao da me ne mora vidjeti. Pupovac nije predstavnik Srba, on je predstavnik 10 posto Srba. On radi što hoće, ovo je slobodna zemlja - poručio je Milanović.

Uskoro više...

