Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović dao je izjavu za medije nakon što je kod Spomen obilježja 138. brigade Hrvatske vojske "Goranski risovi" položio vijenac i zapalio svijeću u spomen na sve poginule, preminule i nestale hrvatske branitelje u Delnicama.

Osvrnuo se na situaciju s koronavirusom i poručio kako online nastava neće pomoći smanjenju brojki.

- Razbolijevaju se ljudi koji nisu cijepljeni. Ne smijemo doći u situaciju u kojoj sve stoji zbog toga što se dio ljudi ne želi cijepiti. Suosjećam na neki način i imam razumijevanja, ali ova je situacija bitno drugačija nego prije godinu dana - rekao je, prenosi N1.

- Djeca moraju biti u školi i djeca bi se trebala cijepiti. Škole trebaju nastaviti s radom. Problem s kojim se sad suočavamo radikalno je drugačiji nego prije godinu dana - rekao je.

Predsjednik je komentirao i sastanak s Miloradom Dodikom te rekao da je bilo riječi "o tome da se sjedne za zajednički stol" s Bakirom Izetbegovićem, Erdoganom i Aleksandrom Vučićem.

Otkrio je i da je pristao na jedan od datuma za sastanak Vijeća za nacionalnu obranu koje mu je predložio premijer Andrej Plenković.

Poručio je kako je ponašanje Plenkovića djetinjasto po pitanju umirovljenja brigadira Elvisa Burčula jer je rekao da se u to neće miješati.

- Morat će porazgovarati sa svojim štićenikom, taj čovjek ima svog skrbnika i Plenković će to morati rješavati sa svojim štićenikom preko skrbničkog računa - poručio je Milanović.

- Ukoliko se netko počne baviti politikom, zna se što se događa, ono što je Mesić napravio 2001., ali otad se to nije dogodilo. Vojnik je za mene vojnik, posvećenik jednom teškom poslu, uvjeti za mirovinu su jasni i neće nitko dok sam predsjednik i zapovjednik Oružanih snaga biti šikaniran od strane sitnih politikanata i zato je to problem koji ne može riješiti ministar, nego Plenković. Može on to ne doživljavati, ali onda će se probuditi jednog dana i onda neće biti jugo, nego bura u njegovoj glavi - rekao je predsjednik.

Što se tiče sve češćeg otkrivanja droge u redovima vojske, Milanović kaže da je prvi put to mogla biti slučajnost, no da se sada već radi o upozorenju.