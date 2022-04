Milanović po Plenkoviću: To je primitivizam, završava himna i evo dolazi gospodin sa slugama

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) organizira tradicionalni sindikalni susret "Praznik rada u Tvornici", na kojem će biti predstavnici sindikata te predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti. Istaknutim sindikalistima bit će dodijeljene nagrade SSSH "Srce sindikalne solidarnosti" i "Povelja SSSH povjereniku/ci za zaštitu na radu".

Okupljenima će se, uz ostale, obratiti predsjednik SSSH Mladen Novosel i uzvanici, među kojima su predsjednik RH Zoran Milanović, izaslanik predsjednika Vlade i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Predsjednik je za početak podijelio riječi ohrabrenja radnicima.

- Danas raditi ovaj posao, vaš posao, je užasno teško. Jedna od prvih krilatica koju sam čuo i koristio u svojim ranim političkim danima je prijevod laburističke krilatice ''Poštena plaća za pošteni rad''. To sam pokušavao prodati u prvim programima SDP-a. No od tada se toliko toga promijenilo i zato vam danas ne bih bio u koži.

- Problem je politike, ali ne stranačke politike, nego politike provedbe onoga što piše na papiru- poručio je Milanović.

Milanović se nakon susreta osvrnuo na riječko Sveučilište. Kaže da ima broj studenata koji nije ni prevelik ni premalen te da je pratio stvari koje su se događale u kampusu.

- Slušao sam sat i pol vremena bez da sam išta govorio, što je rijetko- kaže.

Komentirao je i svoje kašnjenje na Klisu.

- Bio sam ujutro tamo, odlučio sam ostati do kraja dana. Interesantno, nije bojkotirao dolazak sa svojom bulumentom, ljudi pognute glave koji su došli gore. Zašto u subotu u Livno nije poslao nekoga, potpuno je ista logika? S time da je u Livnu situaciju puno ozbiljnija. Na Klisu smo se družili, bilo je lijepo, bilo je malo grubih političkih izjava na račun Gotovine i drugih generala. Plenković je bezobrazno kasnio sa svojom bulumentom pet minuta, hrvatska himna je intonirana i eto ti njih. Nisu ga domaćini ni dočekali na kraju, to je razina premijera. Samo neka tako nastavi pa kao Franco. To kašnjenje jučer je jedan takav primitivizam, završava hrvatska himna, gore su branitelji, dolazi gospodin sa svojim slugama, subašama i pašama. Katastrofa- rekao je Milanović

Rekao je i kako nije slušao konferenciju o istrazi o padu drona, ali da su njegovi suradnici slušali. Kaže kako je otpočetka tu stvar ozbiljno shvatio.

- Slušali smo od premijera, prije svega od ministra pa od premijera koji se navukao, da su to nekakvi eksplozivi, nisi ih mogao maknuti s ekrana. Avioni su letjeli nad Zagrebom dok je davao izjavu i to mu je zadnji put.

Na sastanku u Vladi rečeno je da nisu nađeni tragovi eksploziva, rekao je.

- Kažu da nije privredni ni vojni, je li to zemaljskog porijekla? Je li to s neba palo? Iz neke druge dimenzije? Ništa nije eksplodiralo. Prema onome što sam kasnije čuo ja sam imao dojam da se tu radi o gaslightingu. Ako nije privredni ni vojni eksploziv, ako je zemaljski, je li s nekog filmskog seta? Da pitamo Clinta Eastwooda? Trebalo je formirati državnu komisiju, ovo su izvanredni događaji, to se nije dogodilo nikad i vjerojatno neće- rekao je.

Ističe i kako je stvar osuđena na propast i prije nego što počne kada se tako nešto da DORH-u.

- Mene je zanimalo je li u tom letećem objektu bilo TNT-a. Je li se radilo o eksplozivu, o recimo 50 kilograma, koji bi, recimo, susačku gimnaziju pretvorio u pepeo ili je samo oštetio? Pedeset kila TNT-a bi razvalilo i Mamuticu. To je deset tenkovskih granata i više u jednom. Na kraju eksploziva nema ni privrednog ni vojnog. Pa kojeg ima? Zadnjih deset dana je bilo peglanje neozbiljnih izjava ministra i premijera- kaže.

Rekao i kako premijera i ministra Banožića od početka moli da ne govore pa se osvrnuo na današnju presicu o padu letjelice:

- Vojni profesionalci ne kuže što se tamo govorilo jer se nije govorilo ništa. Govorilo se na način da premijer ne ispadne budala.

'Volim raditi s ljudima koji imaju malo pameti'

Izjave o NDH iz Splita nije htio komentirati i rekao je neka sada to malo komentira premijer. Rekao je i da ne želi komentirati rekonstrukciju Vlade jer nema što komentirati.

- Ne vidim kako ovo doprinosi učinkovitosti Vlade i ljudima koji rade u Vladi. Dakle, makni ministra, zamijeni ga i nastavi raditi- rekao je.

Dodaje i kako će o Banožićevoj smjeni odlučivati premijer.

- Ja volim raditi s ljudima koji imaju malo pameti, nešto morala, koji poštuju zakon. Mislim da to nisu previsoki kriteriji- kaže.

O smrti rukometaša u Sjevernoj Makedoniji kaže da slučaj nije detaljno pratio i da ne može nagađati radi li se o zataškavanju.

Naoružanje Srbije

Komentirao je i naoružavanje Srbije :

- Ja ne znam tko će njih napasti. Njihov novac, njihove odluke, njihova stvar. Oni nisu članica NATO-a, to ne žele. Ostali su bez patrona preko noći i to je jako traumatično buđenje, vjerojatno mamurluk i sada kupuju neke kineske sustave koji su kopije ruskih sustava, vjerojatno za klasu slabiji. Ali što će s time? Hrvatska ih neće napasti, Amerika ih neće napasti. Ako ih napadnu, što će s time? Mogu srušiti opet dva aviona i biti ponosni na to. Hrvatska je u NATO-u, Srbija nije, dakle, fućka se meni dok god Hrvatska ima tu vrstu zaštite, hoće li Srbija imati dva ili tri MIG-a ili nekakav sustav zemlja-zrak. Ja samo gledam i divim se političarima kako ljudima prodaju tako trulu priču jer to košta- kaže.

- Srbija se mora odlučiti, ali vrlo jasno, gdje pripada. Neki dan su glasali za isključene Rusije iz Komisije za ljudska prava UN-a. Nisu bili suzdržani, nego su glasali protiv. S tim stvarima se želim baviti što manje, ali drago mi je ako je moj susjed progledao- veli.

Postavilo se pitanje novih ministara.

- Dva ministra plus osoba koja je osobno odana Miloradu Pupovcu. Nadam se da DORH neće imati radni vikend.

Cijena ulaska u EU bila je velika, a dobit nikakva

Vezano uz odlikovanje sindikalnih vođa upitali su ga smatra li realnim očekivanje da će prosječna plaća za nekoliko godina biti 1500 eura.

- Prosječna plaća je sada 1000 eura, među najvišima u istočnoj Europi. To je interesantno jer nas svi vide kao najnazadnije. Plaća od 1500 eura nije nemoguća, ali ne na ovakav način. Nama se događaju grozne stvari od kada smo ušli u Europsku uniju, ali ne samo nama. Tko je mogao znati da će cijena ulaska biti velika, a dobit nikakva. Naši kvalitetni 'klinci' odlaze u inozemstvo, a mi ih ne možemo zadržati. Mi u savezu imamo lošu poziciju. Nismo sirotinja, ali nismo ni dovoljno dobri.

