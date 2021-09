U Splitu se danas održava svečanost obilježavanja Dana Hrvatske ratne mornarice i 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske ratne mornarice.

Na svečanosti prisustvuje predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović.

- Tanke pobjede, preslagivanje snaga. Koalicija će biti tročlana. Kako stvari sad stoje vodit će socijaldemokrati, ali neće se ništa bitno promijeniti u njemačkoj politici. Završilo je 16 godina Angele Merkel - komentirao je Milanović izbore u Njemačkoj.

Komentirao je i situaciju s bankama i prešutnim minusima.

- To je političko pitanje, to bi trebao biti posao vlade i parlamenta - rekao je Milanović i dodao da kada se bankama pusti da same rješavaju neka pitanja da onda dolazi do ratno raznih nepotrebnih plaćanja i naknada.

Rekao je kako je Hrvatska sigurnija nego ikad. Kazao je i kako više treba ulagati u vojsku.

- To nije samo za pokazivanje, nego, ne dao Bog, za upotrebu - rekao je.

- Situacija na Kosovu nas direktno ne ugrožava, ali je promatramo - rekao je Milanović o krizi na Kosovu.

Osvrnuo se i na provođenje popisa stanovništva.

- Bitno je da bude vjerodostojno i trebat će ići od vrata do vrata. Drugačije ne ide uz sve platforme. Mora biti vjerodostojno, zašto se popisuje to ne znam, ne zanima me baš koliko tko ima vodokotlića u stanu - rekao je Milanović.