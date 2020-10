Milanović o pucnjavi: Državne institucije treba štititi na pravi način, Vlada ima moju podršku

Nasilja je bilo i bit će. Mi moramo jako kontrolirati količinu i disperziju naoružanja, znati što je više moguće, koliko ga ima ilegalno, poručio je predsjednik Zoran Milanović

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> komentirao je pucnjavu na Trgu svetog Marka u jutarnjim satima u kojoj je nekoliko puta propucan policajac. Poručio je kako državne institucije treba štititi na odgovarajući način. </p><p>- Ako to odluče u Vladi, imaju moju podršku - rekao je i pozvao ih da to naprave. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snimka nakon pucnjave ispred Vlade </strong></p><p>- To je jedini način da se ove stvari fizički spriječe. Okolnosti treba još istražiti, to je posao policije i posao protuobavještajnih službi te da se te stvari prevencijom pokušaju spriječiti. Nasilja je bilo i bit će. Mi moramo jako kontrolirati količinu i disperziju naoružanja, znati što je više moguće, koliko ga ima ilegalno.</p><p>- Ovdje smo vidjeli da se radi o naoružanju koje u pravilu koristi Hrvatska vojska. To nije smjelo biti kod pojedinaca, u ničijoj privatnoj zbirci. U tom smislu vlada, agencije i policija imaju moju punu podršku - poručio je Milanović. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pucnjava ispred Vlade </strong></p><p>Na pitanje sugerira li da se Markov trg zatvori, Milanović je rekao da je to pitanje ne samo struke, nego i zdravog razuma. Poručio je kako nije za potpuno zatvaranje, ali da dosadašnji pristup nije dopustiv.</p>