'Plenkovićev ministar izgubljen je čovjek. Stavi uniformu, kapu, uzme demižonku i priča nešto'

Predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović sudjeluje danas na obilježavanju 30. obljetnice osnutka i djelovanja 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) u Zemuniku. Ranije je bio i u Splitu na obilježavanju 31. godišnjice osnutka Specijalne jedinice policije BATT SPLIT.

- Teško je kontrolirati nebo sedam dana u tjednu. To vjerojatno ne radi nitko. To kao što je slučaj s ovom besposadnom letjelicom, pitanje je tko bi to u realnom vremenu uspio oboriti. To što se Vučić hvali, vjerojatno ni oni to ne bi mogli oboriti - rekao je Milanović.

Kritizirao je otkrivanje detalja iz istrage.

- O ovome se ne govori dok nisi siguran što se dogodilo. Srećom, nitko nije nastradao - rekao je.

- Istragu vodi obavještajna pukovnija, pobogu. To ne može raditi ni DORH ni policija, jer nemaju ta znanja. To je vojska. Elementarna građanska odgovornost je da se o tome ne lupeta. Plenkovića držim ipak razumnim. Njegov ministar je potpuno izgubljen čovjek. Dođe tamo, stavi si uniformu s prezimenom, lovačku kapu, demižonku i priča nešto - poručio je i dodao kako je Hrvatska i dalje jedna od najsigurnijih država.

- Kad su ovakve istrage, izvidi, ispitivanja u tijeku, pričekaš dok ne bude crno na bijelo. O tome ne govoriš ni ako si kemičar i balističar, a pogotovo ne ako si lažni doktor znanosti - rekao je.

- Vijeće za nacionalnu sigurnost nije operativno tijelo, to je tijelo koje donosi određene strateške odluke i ono se sastaje kad treba. Nije permanentno radno tijelo. Evo, sad se nešto dogodilo i sad ćemo se naći, ali to je vrlo uzak format. Ja kad imam brifinge, imam ga u širem formatu, jer dolaze eksperti. Vijeće se sastoji od nekoliko državnih čelnika, koji tamo razgovaraju i donose odluke i usklađuju stavove oko nekoliko ključnih pitanja, ali ne bave se dronovima koji su zalutali u Hrvatsku i srećom nisu nikoga ubili - rekao je Milanović.