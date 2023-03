Milanović opleo po Vladi: Našu zemlju satire korupcija. To se ne da više gledati! Jako smo loši...

Moj je običaj kada negdje dolazim da se javim ljudima koji su izabrani na javne dužnosti. To ideološki ne bi trebalo biti odijeljeno. Mnogo je ovih stvari poznato, neki su i projekti iz moga mandata, ali se ne želim uspoređivati ili bilo s kim nadmetati, rekao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji se danas sastao s gradonačelnikom Rijeke Markom Filipovićem. Imali su sastanak o aktualnim gradskim razvojnim projektima.

- Nemam nikakvih savjeta osim da to stalno ponavljam. Građani gledaju što radimo i kako upravljamo javnim novcem, tu su najosjetljiviji. Korupcija buja u Hrvatskoj te se satire pod teretom korupcije. To se više ne da gledati. Lošiji smo nego prije 10 ili 12 godina i tko može doprinijeti na lokalnoj razini da se to promijeni ima moju podršku - rekao je Milanović te odmah nastavio:

- Poslanje javnih dužnosnika i političara vidim u velikoj mjeri da se izbore za svaki euro, a svaki neiskorišteni euro je bačen euro i ustvari izgubljena šansa za Hrvatsku - dodao je Milanović.

Gradonačelnik Filipović je rekao kako je Rijeka najveće gradilište u Hrvatskoj.

- Održali smo radni sastanak, predsjedniku smo predstavili sve razvojne projekte. Često ističem da je Rijeka najveće gradilište u RH. Od infrastrukturnih projekata, moram istaknuti suradnju sa svim vladama. Drago mi je da je tu lučka, željeznička i cestovna infrastruktura, realizaciju očekujemo u iduće dvije godine - rekao je Filipović.

Milanović će nakon Rijeke biti u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku na svečanoj proslavi 50. godišnjice studija dentalne medicine na riječkom Sveučilištu.

