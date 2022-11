Milanović posjetio Kupres: 'Tu je bio početak kraja agresije te oslobađanje Hrvatske i BiH'

Predsjednik Zoran Milanović ocijenio je u četvrtak kako je oslobađanje Kupresa u zapadnoj Bosni na današnji dan 1994. bio početak kraja agresije i drugih vojnih operacija kojim je oslobođena Hrvatska i zaustavljen rat u BiH, te je najavio nastavak potpore Hrvatima kako bi ostvarili punu jednakopravnost u BiH.

Operacija Cincar bila je prvo zajedničko vojno djelovanje postrojbi Hrvatskoga vijeća obrane i bošnjačke Armije BiH, koja je rezultirala oslobađanjem šire kupreške visoravni te odbacivanjem srpskih snaga iza planine Cincar u jugozapadnoj Bosni. Predsjednik Milanović je u Kupresu zapalio svijeću na spomen obilježju poginulim vukovarskim braniteljima, a u središtu toga gradića se obratio okupljenima.

"Ovo je bio početak kraja agresije u BiH, na BiH, ovo je bio početak one slavne Oluje i operacija koje su slijedile iza nje. Sve do Južnog poteza i Maestrala ... kada smo natjerali tadašnjeg neprijatelja da sjedne za pregovarački stol", rekao je hrvatski predsjednik. Ocijenio je kako tadašnje savezništvo hrvatske i bošnjačke strane nikada nije smjelo prestati.

"Bog te pitao što je danas s tim savezništvom i prijateljstvom, kao da ga nikada nije bilo, a trebalo bi ga biti", dodao je.

Ponovio je već raniju izjavu kako je hrvatski vojnik "a ne NATO bombarderi" doveo do okončanja rata u BiH i potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.

Nakon operacije Cincar uslijedile su zajedničke vojne operacije hrvatskih snaga koje su činile postrojbe Hrvatske vojske i HVO-a u zapadnoj Bosni. U pitanju su Zima '94., Skok 1, Skok 2, Ljeto '95., Oluja, Maestral i Južni potez, kada su postrojbe HV-a i HVO-a stigla na 20 kilometara od Banje Luke.

Milanović je u govoru u Kupresu komentirao i nedavne izmjene Izbornog zakona koje je nametnuo visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt ocjenjujući kako njima nije uklonjeno preglasavanje Hrvata u Predsjedništvu BiH.

"To je očuvano, a prikazuje se kao milenijska usluga. To nije točno. E, za to će vam trebati pomoć hrvatske države", rekao je.

Visoki predstavnik Christian Schmidt je svojom intervencijom u Izborni zakon i ustav entiteta Federacije BiH spriječio mogućnost da bošnjačke stranke izaberu presudan broj izaslanika u gornji nacionalno koncipirani Dom naroda, čime bi mogle njihove najveće stranke izbaciti iz vlasti. No, ponovno je glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskog člana Predsjedništva po četvrti put izabran Željko Komšić.

Milanović je dodao kako Hrvatska može ispraviti i tu prijevaru Hrvata u BiH koristeći instrumente članstva u EU i NATO savezu.

