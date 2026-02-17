Obavijesti

OTVOREN JE U SIJEČNJU

Milanović posjetio prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja u društvu olimpijaca

Milanović posjetio prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja u društvu olimpijaca
Foto: Ured predsjednika

Hrvatski športski muzej u svom fundusu čuva gotovo 500 tisuća predmeta, a u stalnom postavu izložen je reprezentativan izbor najvrjednije građe

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u utorak je posjetio i razgledao prvi stalni postav Hrvatskog športskog muzeja, otvoren u siječnju ove godine, koji se prostire na dvije etaže s fundusom od 500 tisuća predmeta.

Predsjednik je muzej razgledao u društvu ravnateljice muzeja Danire Bilić, hrvatske košarkašice i osvajačice srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. te Tomislava Paškvalina, bivšeg hrvatskog vaterpolista i nositelja dviju zlatnih olimpijskih medalja u vaterpolu iz Los Angelesa 1984. i Seoula 1988.

Foto: Ured predsjednika

Muzej se prostire na dvije etaže i više od 500 četvornih metara u strogom središtu Zagreba. Postav je podijeljen u dvije tematske cjeline: u podrumu je „Utemeljenje“, o razvoju sporta i tjelovježbe od druge polovice 19. stoljeća, a u prizemlju „Uspjesi“, posvećena postignućima hrvatskih sportaša na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima od osamostaljenja.

Foto: Ured predsjednika

Muzej je modularan, prilagodljiv, interaktivan i multimedijalan, što omogućuje da se redovito osvježava, prilagođava novim momentima u hrvatskom sportu, ali i suvremenim muzejskim standardima.

Hrvatski športski muzej u svom fundusu čuva gotovo 500 tisuća predmeta, a u stalnom postavu izložen je reprezentativan izbor najvrjednije građe - oko tisuću predmeta, knjiga i dokumenata te približno 500 fotografija raspoređenih na dvije etaže.

