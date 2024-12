Milanović pozvao građane na birališta: Plenković i Turudić su opasni za našu demokraciju

Zoran Milanović, aktualni predsjednik i kandidat na predsjedničkim izborima, održao je danas radni sastanak sa gradonačelnikom Valpova, a potom je posjetio Advent u Osijeku. Milanović se poslije toga obratio medijima, a na početku se osvrnuo na službeni početak kampanje za Pantovčak.

- Danas počinje predsjednička kampanja. Pozivam ljude da se pripreme i glasaju, da ne prepuste stvar slučaju, da budu barem jednako agilni u broju i odazivu kao proljetos na parlamentarnim izborima. Važno je, važno je za hrvatsku demokraciju. Građansku, pučku, ne institucionalnu. Jer, institucije u Hrvatskoj su ukradene, maznute, privatizirane i to najbolje vidimo na primjeru većine ustavnih sudaca, koji sad to danas uglavnom više nisu jer im je mandat istekao. Sami su si produžili mandat iako je to nedopušteno. I misliš da je sve jasno i propisano, ali opet ima ljudi koji učine ono što u Ustavu ne piše - naglasio je Milanović.

Milanović je kazao kako su premijer Andrej Plenković i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić opasni za demokraciju. Poručio je i kako ne misli zabraniti vojni mimohod za 30. obljetnicu Oluje koja se održava 2025. godine.

- Mogao bih to zabraniti kao što je 2015. najavila moja prethodnica, mogao bih biti pakostan, ali predsjednik ne smije biti pakostan. Te 2015. bio sam premijer, s većom potporom od ove bijede kakvu imaju Plenković i njegovi. Te godine smo se drznuli najaviti mimohod. Tada je novopečeni član HDZ-a Anušić, Kissinger iz Antunovca, bio u mimohodu protiv mimohoda. Iako sam, kao vrhovni zapovjednik, trebao to organizirati zajedno s njim, on je išao sam u najave. On se u to, ovoga puta, odlučio upustiti bez mene. Ali, ne mislim mu to zabraniti. Ja to sam, bez podrške Vlade, ne mogu to organizirati. Oni su svi bili protiv toga, sad su za. Zato izađite na izbore, izborimo se, to nisu ljudi od riječi i časti - zaključio je Milanović.

