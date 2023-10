Milanović: Treba raditi za vremena koja možda neće biti ekonomski dobra kao ova sada

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da će zbog ulaska europskih ekonomija u recesiju turistička sezona u Hrvatskoj biti nešto drugačija, stoga treba "raditi i čuvati za vremena koja možda neće biti dobra kao ova sada"

„S time moramo sebe i ljude suočiti, to je realnost. Ovaj način života koji smo mi razvili i usavršili do određene mjere u Hrvatskoj te na kojemu baziramo svoju zaradu i svoja legitimna očekivanja dobre zarade, funkcionira jedino u uvjetima mira i stabilnosti u kojoj ljudi imaju višak novaca koji će potrošiti na nešto što je čisti luksuz", rekao je Milanović na Hvaru gdje je bio na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana grada.

Ocijenio je kako je pitanje mjeseca kada će najveće europske ekonomije ući u recesiju, što bi se moglo negativno odraziti i na Hrvatsku.

"Mi naprosto od svega toga možemo imati i koristi i štete. Štete od ratova, kriza, cijena energenata, zbog donošenja odluka na koje nemamo nikakvog utjecaja i bolje je da gledamo svoje i držimo se svoga“, rekao je.

Uz to, Milanović dodaje kako ni europskih fondova neće biti još dugo, jer oni nisu zamišljeni kao sustav u kojem manje razvijene države uzimaju cijelo vrijeme od bogatijih članica kao što su Njemačka, Nizozemska ili Italija

"To nije tako zamišljeno. To je zamišljeno da prije svega služi njima, a nama koliko posluži i koliko statistika dopusti. A po tim statistikama ti danas vidiš da je Hrvatska po paritetu kupovne moći, malo iza Italije. To neće dugo trajati“, izjavio je predsjednik države.

Uoči svečane sjednice Gradskog vijeća, Milanović je u pratnji hvarskog gradonačelnika Rikarda Novaka obišao desantni brod-minopolagač DBM-81 „Cetina“ iz sastava Flote Hrvatske ratne mornarice. Brod je izgrađen u splitskom brodogradilištu, a u uporabi je od 1993. Namijenjen je za zadaće prevoženja ljudi i tehnike, može obavljati i zadaće polaganja mina, dok je u Domovinskom ratu obavljao opskrbu na prvoj crti obrane tijekom operacije Maslenica te sudjelovao u prevoženju postrojba u području južnog Jadrana.

"Veza i spona Hrvatske ratne mornarice s narodom je nešto što je svezano i ne smije se prekinuti. Moramo učiniti sve da barem svakih pet godina u Hvar i slične malene, lijepe luke naše Dalmacije i Primorja uplovljavaju takvi brodovi“, naglasio je Milanović.

Brod je otvoren građanima za razgledavanje u povodu Dana grada Hvara, a osim njega obišli su ga i učenici hvarske Osnovne škole.

Građanima Hvara predsjednik je također poručio da nastave čuvati jedno od najljepših mjesta na svijetu i baštinu čovječanstva.