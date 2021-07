Predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak nastavlja svoj prvi boravak u BiH. U Mostar ide na poziv rektora sveučilišta, a najavljeno je da će nakon toga posjetiti i Ljubuški, Tomislavgrad i Livno.

- Drago mi je da ste sveučilište, da rastete i napredujete. Imate "prozor za pogled u prošlost i vrata za budućnost" - rekao je Milanović na Sveučilištu u Mostaru nakon sastanka s rektorom i prorektorima.

- Ovo je hrvatsko sveučilište, ali je dobro da se tako ne zove. Neke stvari se ne trebaju izraziti riječima i slovima. Ono je i univerzalno sveučilište, jedino je sveučilište, nije univerzitet. Ima visoke ambicije, s obzirom na teške okolnosti u kojima radi, dobro surađuje s hrvatskom državom i to je dužnost, pa ako hoćete i pametna politika Hrvatske, da pomaže ovom sveučilištu - poručio je.

- Vaš identitet, većine vas, moj identitet i moja dužnost i moj posao je hrvatski identitet. Da mislim drugačije, ne bih se kandidirao za predsjednika. Interes hrvatske države i naroda ti mora biti važan ako želiš biti predsjednik - rekao je Milanović.

- U ovom trenutku hrvatski narod ne može izabrati svog člana Predsjedništva. Ta je stvar simbolična, ali ljudi su zbog nje radili najljepše, ali i najgore stvari. To je temelj dogovora i zajedničkog života. U Hrvatskoj imamo sustav zaštite nacionalnih manjina kakve nema vjerojatno ni jedna zemlja u Europi. Toliko manjina, od kojih nisu autohtone, od kojih su neke toliko malobrojne, Hrvatska je u tom smislu naprosto standard iznad. Ali za predstavnike etničke grupe mogu glasati samo pripadnici te etničke grupe. Kako se to postaje? Pa tako da se deklarirate kao takav, to nije sramota, to piše u izbornim knjigama - rekao je Milanović.

- Da bih glasao za manjine u Hrvatskoj, moram biti pripadnik te manjine. Analogija je ogromna. Ova je država zamišljena po modelu etničkog predstavljanja, kako je prije 15-ak godina rekao Haris Silajdžić. Dokle god je to sustav upravljanja, uzeti pravo tom narodu da bira svog predstavnika nije ispravno i nije pošteno - zaključio je Milanović.

Trodnevni posjet počeo u Vitezu

Poslijepodne Milanović susrest će se s gradonačelnikom Mostara te zatim i gradonačelnikom Ljubuškog.

U 20 sati predsjednik održat će sastanak i radnu večeru s predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, trodnevni radni posjet Bosni i Hercegovini predsjednik Zoran Milanović počeo je u Vitezu – susretom s hrvatskim predstavnicima gospodarskog, političkog i kulturnog života središnje Bosne. Naglasio je da će dosljedno inzistirati na zaštiti prava Hrvata u BiH te poštovanju Daytonskog sporazuma sve dok je on na snazi.