'Finci su u šoku zbog mene? Mi smo u šoku jer ih boli ona stvar za nas. Dobrodošao u klub'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović sudjelovao je u petak u Petrinji na obilježavanju osnutka 2. gardijske brigade "Gromovi“.

POGLEDAJTE VIDEO:

Komentirao je izjave predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je rekao u petak kako "blokirati Finsku i Švedsku znači ići na ruku Rusiji, nije riječ o mudrom prijedlogu".

- Drago mi je da je Jandroković mirno i mudro komentirao, drago mi je za suzdržan ton, ali me neće uspavati i ušutkati. O čemu se radi? Nije pitanje mudrosti već nacionalnih interesa. Ja predstavljam Hrvatsku i Hrvate. Neodgovorno je da netko tko vodi hrvatsku državu da ne koristi sve instrumente koje mu stoje na raspolaganju. Izmjena izbornog lopovluka u BiH je bankarska garancija. Rusija me se ne tiče, ja pomažem sebi. Mi se ponašamo kao da nismo država. Nisam mudar, prijek sam, nagao, neobuzdan, ali borim se za svoje, a ti mudruj i idi u Finsku na izbore - kaže Milanović.

Komentirao je i izjave Finaca koji su, tvrde, u šoku zbog Milanovićevih izjava.

- Mi smo u šoku već godinama zbog ove vaše ignorancije, u šoku smo što vas već godina boli neka stvar za nas. Finci nas opstruiraju. Ja sam i u šoku zbog ponašanja Hrvatske vlade, dobro došlo u šokirane nacije - rekao je Milanović.

'Banožić je katastrofa za Hrvatsku'

Komentirao je i zapisnik a sastanka Banožića i zviždačice Maje Đerek koji su objavile 24sata.

- Banožić, što takav čovjek radi na slobodi, što radi u Vladi to je klasični kriminal. On je ili poslovno nesposoban ili je kriminalac to je stvar za DORH i krim policiju. Taj je trebao odletjeti prvi jer je katastrofa za Hrvatsku - rekao je Milanović.

'Hrvatska bez Schengena može'

Na pitanje novinara kako će Slovenija navodno blokirati Hrvatskoj ulazak u Schengen, Milanović je rekao kako će Slovenci zeznuti sebe.

- Hrvatska bez Schengena može, to treba Sloveniji - rekao je.

U 11.30 sati položio je vijenac i zapalio svijeću kod Spomen obilježja pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima.

Na prigodnoj svečanosti u 12 sati u vojarni 'Pukovnik Predrag Matanović' održana je i dodjela beretki pripadnicima 2. mehanizirane bojne "Gromovi“, a govor je održao predsjednik Republike.

Najčitaniji članci