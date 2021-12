Predsjednik Republike Zoran Milanović obući će Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA) Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu te sudjelovati na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća.

Projekt Regionalnog centra izvornosti za robotsku tehnologiju je procijenjen na gotovo 38 milijuna kuna, a EU je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 'pokrila' skoro 37 milijuna kuna.

PRATITE UŽIVO: Izjava predsjednika Milanovića

- Distopija je prije svega stanje duha, nakon materijalnog i moralnog kaosa nastupa socijalni kaos i totalitarizam - rekao je na konferenciji predsjednik Milanović.

Predsjednik se osvrnuo i na obavezno cijepljenje koje uvode neke zemlje.

- Mislim da je to loš put koji uvode uspaničeni i kratkovidni političari koji se boje svoje sjene i svojih birača, ako ih više uopće imaju. Ja nisam tradicionalist, nisam konzervativan i vjerovano nikada neću ni biti, ali u ovom pokušaju kontrole svega iz razloga vlastite slabosti i straha ja vidim posrnuće i opasnost - rekao je predsjednik.

- EU za to nema kompetencije, ako ime neka kažu koje. Svaki idući korak birokratizacije EU je korak ka distopiji. To se ne vidi odmah i to polako raste. Ne kažem da ljudi imaju takve namjere, ali njihovo ponašanje voli ka tome. U tome imaju i slijepu podršku i psihopatsku poslušnost hrvatskih političara koji očito ništa ne razumiju - nastavlja Milanović na istu temu o uvođenju obaveznog cijepljenja.