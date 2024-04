Milanović u Zlataru: Hrvatska je dno EU i svaki dan se molimo za Bugarsku da ostane iza nas

U povodu Dana grada Zlatara, predsjednik RH Zoran Milanović sudjelovao je na sjednici Gradskog vijeća te je ustvrdio kako je Hrvatska dno EU kada se gledaju bivše socijalističke države, Bugarska je jedina lošija od nas i "svako jutro molimo Boga da joj se ništa ne dogodi da ima tko biti zadnji".

"To nije ono čime se mi moramo zadovoljiti. Ja sad nemam veze ni s jednom strankom, ni s jednom izbornom listom. Hrvatska za početak mora biti negdje u sredini, a onda razmišljati o tome da u konkurenciji Mađarske, Češke, ne Danske i Švedske budemo najbolji, da budemo kao Slovenija koja je imala upravljačko umijeće i sreću da se zadnjih 30 godina razvija malo drugačije nego Hrvatska i to se vidi", rekao je u subotu Milanović.

Treba nam, kaže, decentralizacija. "To je uvijek veliko pitanje do koje mjere možeš državu dezintegrirati i puštati vlast u narod, najdirektnije u narodne predstavnike, a da državu ne uzdrmaš i da joj ne otmeš ono što joj treba, a to je nekakva vertikala, kralježnica s kralješcima koja je uspravna, ali i fleksibilna", pojašnjavao je.

Zlatar: Presjednik Zoran Milanović na svečanoj sjednici Gradskog vijeća | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Razina decentralizacije u Hrvatskoj je, kaže, 'nažalost bijedna i nikakva'.

"Tu se nažalost ne radi ništa, ne zato što se to ne zna jer modeli postoje, nego zato što se neće jer time se gubi politički utjecaj, reket i mogućnost iznuda... Dakle ovo je iznuda, radit ćeš po mom i dobit ćeš novac", poručio je Milanović.

Vrijeme je, naglasio je, drugačije. "Mijenja se svijet i kraj, Europa se mijenja. Mladi počinju izlaziti na izbore. Očekivanja su drugačija, ali ono što se ne mijenja je želja ljudi da žive dobro i kvalitetno", ustvrdio je.

Rekao je i kako poslovica kaže da ne možeš od blata napraviti štrudlu, ali od štrudle možeš napraviti blato. "Tako je Zlatar bio na dnu, ali 2013. je s Majdakom krenuo oporavak“, dodao je.

Stanovnike je pozvao da iskoriste sve te europske fondove koji stoje na raspolaganju jer 'neće vječno dolaziti'.

Osim predsjednika Milanovića na svečanoj sjednici govorili su predsjednica Gradskog vijeća Danijela Findak, gradonačelnica Grada Zlatara Jasenka Auguštan, gradonačelnik Pregrade i predstavnik gradova i općina Krapinsko-zagorske županije Marko Vešligaj, župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i zastupnik u Hrvatskom saboru Siniša Hajdaš Dončić te su uručena javna priznanja najzaslužnijim pojedincima za doprinos razvoju Grada.