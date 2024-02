Milanović: 'Znam o njemu puno, Turudić ne bi ni smio biti sudac'

Bio sam premijer. Znam neke stvari i neke stvari su zapisane. U slučaju tog tipa (op.a., Ivana Turudića), ne mogu ga drugačije nazvati, postoje ozbiljne sigurnosne zapreke, bez obzira na to što je HDZ-ovac. Čak bih i preko toga prešao, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović dodavši kako zasad premijeru Plenkoviću daje "benefit sumnje", odnosno polazi od toga da možda ne zna.

- Pričekat ću još koji dan u nadi da je ovo sve zabuna. Turudić to ne smije biti. Ako bude, svi ćemo vidjeti što će se dogoditi. Taj čovjek ne može biti ni sudac - nastavio je jučer Milanović i rekao: - I za Hitlera su govorili bar znamo na čemu smo. Tako se govori za Turudića. Ovo je nešto što može zaustaviti samo Plenković. Taj čovjek je odavno trebao prestati biti sudac. Sad ga se gura, on je odabranik. On dolazi po silu i moć. Netko tu dremucka.

Na kraju je istaknuo da ima "duboka saznanja" i da zna što je zapisano, kao i što postoji.

- Inače bih stvari govorio na temelju sjećanja koje je precizno, ali ja imam i jedno i drugo. Taj čovjek ne može biti sudac. I te priče, ovaj i onaj mi je prijatelj, to je maskirovka. Radi se o najozbiljnijoj situaciji ove vrste od 1995.

Nekoliko sati kasnije oglasio se premijer Andrej Plenković rekavši kako je dobio neke informacije od Milanovića, a vezano uz saznanja SOA-e o Turudiću. "O tim sam dokumentima i ranije tražio izvješće, ako ima nešto što treba o Ivanu Turudiću znati. Nova provjera sad slijedi. On se referira na tajne izvide iz 2015. Nema tu ništa spektakularno niti novih saznanja. Pitao sam Turudića ima li tu bilo što da su njegovi kontakti pogodovali Mamiću, on tvrdi da nisu", rekao je premijer i zaključio: "Očito iz političkih razloga izlazi s podacima koji su krajnje neobični jer smo na kraju procesa. Što se nas tiče, ako je to na što je mislio ovo što mi je dostavljeno danas, onda se situacija ne mijenja".

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić kandidat je vladajućih za glavnog državnog odvjetnika. Ako saborski zastupnici za njega dignu većinu ruku, u svibnju bi trebao naslijediti Zlatu Hrvoj Šipek i postati prvi čovjek DORH-a. Vladino povjerenstvo za Turudića se odlučilo unatoč tome što ga prate brojne kontradiktornosti. "Mi stojimo iza prijedloga. Hoće li se svidjeti svima ili ne, nije to sad izbor za miss. On je tu da obavi posao jer ima kvalifikacije", rekao je Plenković. Na pitanje što je presudilo da se između četiri kandidata odluče baš za Turudića, odgovorio je: "Sve. Zrelost u nastupu, dosadašnje iskustvo, program, način na koji je odgovarao na pitanja, nije bilo dileme".

Turudić je javnosti poznat kao sudac koji je osudio bivšeg premijera Ivu Sanadera, koji je svojedobno amenovao da postane šef Županijskog suda u Zagrebu, Hrvoja Petrača, Mladena Šlogara, ubojicu Ivane Hodak, Damira Polančeca... Nikad nije skrivao da mu je blizak HDZ, (bio je pomoćnik ministra pravosuđa u HDZ-ovoj vladi), a bivši premijer Sanader ga je nazivao "naš dečko", što oporba ističe kao argument protiv njegova izbora tvrdeći da neće biti neovisan.

U Uskokovoj optužnici protiv bivšeg šefa Janafa, Davora Kovačevića, spominje se kao jedan od Kovačevićevih prijatelja kojemu je poduzetnik Krešimir Petek kupio odijelo kao dio mita kojim je Petekova tvrtka dobila poslove od Janafa. Turudić tvrdi kako mu Kovačević nije kupio odijelo. Nije skrivao da je prijatelj sa Zdravkom Mamićem. Zbog toga se Mamiću sudi na Županijskom sudu u Osijeku, a ne u Zagrebu. Turudić je, naime, prije prelaska na Visoki kazneni sud bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. Turudić je javno rekao i kako preko nogometa poznaje poduzetnika Petra Pripuza, koji je optužen u "Agramu". Pripuz je bio oslobođen, a nakon žalbe Uskoka u listopadu 2023., održana je javna sjednica na Visokom kaznenom sudu. Sudac izvjestitelj bio je Turudić, koji se nije izuzeo iz rada vijeća zbog poznanstva s Pripuzom. Sud još nije objavio svoju odluku.

Optužnica protiv njegova bratića Mire Vrlje nije bila kod njega mjesec dana, dok nije shvatio da bi mogao biti u sukobu interesa. Iz predmeta se izuzeo nakon sedam mjeseci. Tvrdio je i da je Josipu Rimac sreo jednom u lokalu, a onda je lani u "Nedjeljom u dva" rekao kako ju je primio u njegovu uredu na sudu. Bilo je to prije nego što su je uhitili, dok je bila pod mjerama. "Zamolila me i ja sam je primio na pet minuta. I to je bilo uredno registrirano na porti", rekao je Turudić i dodao kako se ne sjeća što je tražila, ali da je bilo požurenje nekog predmeta i da joj je rekao kako joj ne može pomoći.

Govoreći o tome gdje je "korijen sukoba" s Milanovićem, Turudić je nedavno rekao da to seže u 2014., kad je bio predsjednik sudskog vijeća, koje je odobrilo predaju Josipa Perkovića na temelju međunarodnog uhidbenog naloga Njemačkoj, radi ubojstva hrvatskog emigranta Đurekovića. Tijekom karijere više puta je prolazio sigurnosne provjere SOA-e, a kad se kandidirao za šefa DORH-a, potpisao je da pristaje i na novu sigurnosnu provjeru.