Milanovićev savjetnik: Taj rad nedjeljom bi trebalo izbjegavati

Savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić bio je gost Točke na tjedan. U intervjuu se, između ostalog, osvrnuo i na rad nedjejom.

Prvo se osvrnuo na njegovo imenovanje za posebnog savjetnika za ekonomiju.

- Funkcija predsjednika je u suštini da nadgleda i da se brine. On je onaj koji je izabran direktno, većinom birača koji su pristupili izborima i njemu je povjeren mandat na neki način da se brine o stabilnosti i da bude onaj koji će upozoravati na trendove. Kada su loši, on je megafon kojim se mogu poslati ideje i vrijednosti za koje vjerujemo da su one koje bi trebale biti temeljne za hrvatsko društvo i zapravo temelj na kojem se Republika gradi i ekonomija, kao i sve druge javne politike su naravno sastavni dio toga. Naravno, one njegove ustavom određene ovlasti kao što je vanjska politika, kao što je sigurnost i sve to, to je ono što Ustavom definirano, ali ako on pazi na usklađeno djelovanje svih zapravo djelatnosti, ekonomija je sastavni i neizbježan dio toga - ističe Mačkić.

Pojasnio je i što će konkretno raditi.

- Mislim da je možda bolji naziv za tu funkciju savjetnik za političku ekonomiju. Znači, ideja je vrlo jednostavna. Ministarstvo financija je u Katančićevoj, ono se ne nalazi u Vili Zagorje i ono će ostati u Katančićevoj i to je to, ali ono što urednik predsjednika može i što će predsjednik raditi - on će zapravo sugerirati projekte. Ono što on smatra da je potrebno za Hrvatsku, da je potrebno u 21. stoljeću za izgradnju konkurentne ekonomije i to je ono što se može. To je onaj strateški okvir. To je ta politička ekonomija. Na koji način ćemo napraviti arhitekturu unutar koje zapravo onda ekonomsku politiku provodi onaj koji ima izvršnu vlast, ali predsjednik je u svakom slučaju pozvan, može i zainteresiran je sudjelovati u izgradnji tre arhitekture. Doprinositi toj priči - kazao je Mačkić.

Predsjednik Milanović u svom govoru dotaknuo se i radnica na blagajni.

- To je zapravo zanimljivo, radnice na blagajni. Zato što većina zaposlenika u tom sektoru su upravo žene i mi imamo tu specifičnu ulogu žena u našem društvu i posao, odnosno radno vrijeme ne završava u 4. Traje puno duže i smatram da bi u tom slučaju trebalo regulirati rad nedjeljom pogotovo imajući to na umu. Ako postoji potreba, taj rad se može iznimno dozvoliti, ali ga se pritom treba i platiti sukladno tome, ali u načelu smatram da bi taj rad nedjeljom trebalo izbjegavati - kazao je Mačkić.

Ističe kako se to može regulirati na nekoliko načina. - Apsolutna zabrana je jedan od njih - istaknuo je. Ostatak intervjua možete pročitati ovdje.