Predsjednik IDS-a Boris Miletić, kojega je DIP potvrdio kao novoizabranoga župana Istarske županije, u nedjelju je izjavio novinarima da je DIP donio svoju konačnu odluku čime je, kako je rekao, izborni proces završen i potvrđena volja građana Istre.

"Državno izborno povjerenstvo (DIP) donijelo je svoju konačnu odluku čime je izborni proces završen te je potvrdilo volju građana Istre", istaknuo je Miletić.

Podsjetio je da je u prvom krugu lokalnih izbora lista Istarskoga demokratskog sabora (IDS) za Županijsku skupštinu dobila daleko najveći broj glasova u svih deset gradova i 29 od ukupno 31 općine gdje IDS ima apsolutnu većinu u skupštini, odnosno 23 od 41 vijećnika.

"Isto tako DIP je potvrdio rezultate drugoga kruga izbora gdje je izabran IDS-ov kandidat za župana", rekao je Miletić, koji je s 40 glasova prednosti pobijedio SDP-ova kandidata za župana Danijela Ferića.

Po Miletićevim riječima, IDS je i na ovim izborima pokazao da je, nakon 30 godina upravljanja najjačom hrvatskom regijom, i dalje dominantna stranka u Istri.

"Nemojmo zaboraviti da smo osvojili pet gradova u prvom krugu te ukupno 13 općina. Prema tome, IDS je i na ovim izborima ostvario uspjeh, no da smo imali veća očekivanja - to jesmo, da IDS može bolje i više - to zasigurno može i hoće", ocijenio je Miletić.

Poručio je kako je "očito da se IDS mora mijenjati unutar sebe i transformirati što ćemo i učiniti".

Na pitanje novinara bi li pristao, s obzirom na malu razliku u glasovima, na prebrojavanje glasova, odgovorio je kako nije na njemu da o tome odlučuje već da o tome odluku mora donijeti DIP koji je, napomenuo je, već donio svoju konačnu odluku.

Takmaci trebaju prihvatiti postojanje neovisnih institucija

"Političke stranke mogu ulagati prigovore, ali živimo u demokratskom društvu gdje postoje demokratske institucije. Upravo na uložene prigovore DIP je dao svoj pravorijek, vidimo da će uslijediti žalba na Ustavnom sudu, gdje će sud dati svoj pravorijek", izjavio je Miletić.

Smatra da svaki takmac treba prihvatiti činjenicu da postoje institucije koje su neovisne, dodavši kako u drugome krugu ni na jednom biračkom mjestu u Istri, gdje je i SDP imao svoje članove, nije zabilježen niti jedan prigovor.

"Ovo što smo mogli gledati zadnjih šest dana je jedan politički performans. Mislim da ovakav pritisak na izborna tijela do sada nismo doživjeli, to smo mogli gledati u drugim sredinama, ali da ćemo to gledati u jednoj miroljubivoj Istri, to nisam očekivao" , zaključio je Miletić.

Na pitanje hoće li u utorak biti, kao i ostali novoizabrani župani, na sastanku kod premijera Andreja Plenkovića, Miletić je odgovorio kako on može ići kao izabrani župan kada stupi na dužnost.

"Da bi se to dogodilo, Ustavni sud, ako bude podnesena žalba, mora donijeti svoju odluku", poručio je Miletić .