Zastupnici su ovotjednu prvu sjednicu počeli minutom šutnje kako bi odali počast svim ženama žrtvama nasilja. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tri ubijene žene 1999. godine. Podsjetimo, Gordanu Oraškić je tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu ubio suprug Mato Oraškić. Ali ne samo nju nego i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić te sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio je zapisničarku Stanku Cvetković.

Nulta stopa tolerancije na nasilje

- Na ovaj dan sjećamo se i svih drugih žena koje su nasilno izgubile svoje živote. Obilježavanjem ovog dana želimo dodatno senzibilizirati javnost i ukazati na ovaj društveni problem te poslati jasnu poruku nulte stope tolerancije prema nasilju, zaštiti žrtava i sankcioniranju nasilnika - poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković naglasivši kako je posebno potrebno raditi na prevenciji nasilja pa i vršnjačkog u školskoj dobi.

- Sabor je usvojio niz propisa i akata vezano za obiteljsko nasilje nad ženama koji su išli u smjeru maksimalne zaštite žrtava. Kao društvo se svi zajedno trebamo dodatno založiti za promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca u svim područjima života. Žene čine naše živote boljima i zato im izražavamo poštovanje i zahvalu u stvaranju tolerantnije, solidarnije i pravednije Hrvatske - istaknuo je Jandroković.

'Ova Vlada je odlučna u borbi protiv svih vrsta nasilja'

Nasilje nad ženama jedno je od najraširenijeg kršenja ljudskih prava u današnjem svijetu, koje većinom ostaje nekažnjeno i neprijavljeno, istaknula je HDZ-ova Ljubica Maksimčuk.

- Nažalost, u Hrvatskoj se nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici, mjestu koje bi trebalo biti najtoplije i najsigurnije okruženje - istaknula je dodavši kako je nasilje prisutno u svim sredinama i državama.

- Ova Vlada je odlučna u borbi protiv svih vrsta nasilja - naglasila je dodavši kako je posljednjih godina postignut značajan napredak po tom pitanju.

- Svjesni smo da je borba protiv nasilja dugotrajan proces, u koji se moramo svi uključiti. Zločin od prije 22 godine nas obvezuje da moramo biti glasniji i da mlađim generacijama moramo ostaviti pravednije i tolerantnije društvo - istaknula je.

'Plenković je lagao da će se Istanbulskom konvencijom smanjiti nasilje'

Lider Suverenista Hrvoje Zekanović podsjetio je kako je Hrvatska 2018. godine usvojila Istanbulsku konvenciju.

- Taj dan je obilježio pljesak SDP-a HDZ-u i HDZ-a SDP-u. I tada nas je mjesecima predsjednik Vlade Andrej Plenković uvjeravao kako će se famoznom Istanbulskom konvencijom smanjiti nasilje u obitelji nad ženama. No, lagao je, nije se smanjilo, čak se i povećalo - istaknuo je dodavši kako se ljudska vrsta se dijeli na dva spola, a to su žene i muškarci.

- Ne dijeli se na dva roda jer je rod nešto fluidno, podložno promjenama i o tome govori Konvencija, a ne o nasilju nad ženama. Žene su nam najdragocjenije, a ono što su Plenković i njegova Vlada napisali u Konvenciji, točnije u onoj famoznoj interpretativnoj izjavi koju nitko nikad nije pročitao, da se odredbe koje se odnose na rodnu ideologiju neće primjenjivati, dakle priznao je da u Konvenciji ima rodne ideologije i vi ste svi to izglasali - poručio je pa nastavio grmjeti sa govornice.

- Nema rodne ideologije, ma da, kao što ni homoseksualci ne udomljuju djecu, kao što se nije dogodilo da na svjedodžbama više nema imena oca i majke - rekao je upitavši koliko su se okoristile Tomaševićeve i Plenkovićeve udruge, koje, kako kaže, tobože štite žene od nasilja.

- A zapravo su najgori paraziti hrvatskog društva jer isključivo sišu krv poreznim obveznicima, a nisu niti jedan slučaj nasilja spriječili - poručio je dodavši kako Plenković sad istu stvar čini i s uvođenjem eura preko koljena.

- Da ne bi netko krivo shvatio, i Suverenisti shvaćaju da je nasilje problem, ali to smo morali riješiti hrvatskim zakonima. E, moji SDP-ovci i Možemovci, jadna vam maništra - istaknuo je i zaradio tihi pljesak nekoliko svojih zastupnika.

'Sudbinu tri ubijene žene, nažalost, dijele mnoge druge'

SDP-ova Ivana Posavec Krivec poručila je kako su tri ubijene žene 1999. godine žene čiju sudbinu dijele i mnoge druge.

- Današnji dan posvećujemo svim tim ženama kojima su nasilnici oduzeli živote. Moramo poslati jasnu poruku o nultoj toleranciji prema nasilju bilo koje vrste. Ono što mi okom vidimo, to je fizičko nasilje, no tome najčešće prethodi psihološko maltretiranje, prijetnje, a često i seksualno zlostavljanje. Te žene šute godinama. Bilo bi dobro da imamo suglasje i uvedemo građanski odgoj da djecu od malih nogu učimo da nasilje ne može biti tolerirano - rekla je pa poručila nakon Zekanovićeva izlaganja kako bi bilo dobro da svi koji sjede u Parlamentu pročitaju što piše u Istanbulskoj konvenciji.

- Nikad više žena nije bilo u Saboru, budimo glasne i pomozimo svim zlostavljanim ženama da ih u budućnosti bude što manje - poručila je.

'Nema ništa jadnije od muškarca koji digne ruku na ženu'

Mostov Marin Miletić obratio se muškarcima koji zlostavljaju žene.

- Nema ništa jadnije na ovome svijetu nego kada muškarac digne ruku na ženu. Nema ništa jadnije od muškarca koji izvrši bilo koju vrstu nasilja nad ženom. Nema niti jedan jedini razlog koji bi to opravdao. Najjadniji muškarci, mladići i muževi su oni koji dignu svoju ruku na ženu i djevojku. Nema ništa odvratnije i ljigavije za veću osudu kao što je to nasilni muškarac, koji je izdao identitet muškarac i sve ono što bi muškarac trebao biti - poručio je naglasivši kako je poseban problem nizak broj prijava nasilja nad ženama zbog straha, predugih sudskih procesa, niskih kazni za počinitelje, nepovjerenja u institucije...

Predsjednica GLAS-a, Anka Mrak Taritaš, istaknula je kako se treba zapitati što će "ovo nevrijeme u kojem živimo, što će korona izazvati u našim obiteljima, ali i koliko puta smo vidjeli nasilje nad ženama i da li smo reagirali ili okrenuli glavu." U tom smislu se dotakla i prava na pobačaj, ali i na uvođenje građanskog odgoja u škole.

- Svaki put kad okrenemo glavu, kad čujemo da je u stanu do nas buka, trebamo se pitati što trebamo učiniti da mijenjamo društvo. Ustavni sud je donio odluku da Zakon koji govori o pravu na pobačaj treba regulirati i donijeti. Ovaj Sabor to izbjegava i žmireći na to ne radi svoj posao. Građanski odgoj je također jedna od tema na koju žmirimo, a koja može spriječiti nasilje nad ženama. Povijest nas je naučila o važnosti edukacije. Mi kao zastupnici možemo učiniti da inzistiramo na tome, ne samo da kad je neki Nacionalni dan pa posvetimo svoje govore tome nego uvijek, stalno i kontinuirano - rekla je.