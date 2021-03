Po društvenim mrežama se proširio video, odnosno kompilacija brojnih izjava Marina Miletića, Mostovog kandidata za gradonačelnika Rijeke u kojima govori protiv istospolnih zajednica, ljudi koji ne idu na vjeronauk i slično, a posebno upečatljiv je dio u kojem iznimno ponižavajuće govori o ženama.

U 12 minuta videa, negdje nakon druge minute Miletić je ovako rekao o ženama.

"Da budem ful jasan. Žena je jednako vrijedna muškarcu i to uopće nije sporno, ali muškarci su skroz različiti. Do čega ćemo doći, da će žena doći i tražiti da igraju nogomet, ne znam, u prvoj ligi. Šta, NBA? Šta, prvu košarkašku ligu s nama? Pa, kako ćemo, čovječe? Pa ja igram košarku, mogu igrat sam jedan protiv pet žena i pobijedit ćemo. Sorry, e. Reći će mi, ti si ufur, Marine. Pa ne, igram cijeli život košarku, mogu ih preskočit. Ne mogu mi konkurirat, ono. Nikako, čovječe", rekao je Miletić.

Njegov besramni komentar izazvao je brojne negativne reakcije, a javila se i naša poznata košarkašica i reprezentativka Mia Mašić, s kratkim i jasnim pozivom: "Gospodine Miletiću samo recite kada i gdje, mi dolazimo."

Čekamo hoće li se Miletić odazvati pozivu i dokazati da govori istinu.