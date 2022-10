Mili (6) i Anji Leni (3) je netko ukrao bicikliće: 'Mama, srce će mi pući jer nema moga bicikla'

"Mama, puknut će mi srce, ne mogu prestati plakati" zavapila je Mila (6) iz Osijeka gledajući u mjesto gdje su u nedjelju ona, mama Ines i seka Anja Lena samo petnaestak minuta ranije zavezale svoje bicikliće i otišle u trgovinu kupiti namirnice. Kada su se vratile, njenog i sestrinog malog bicikla nije bilo. Mila je bila neutješna.

- Bila je nedjelja. S kćerkama sam krenula u obližnji Kaufland. One su bile na svoja dva mala bicikla. Ispred dućana sam ih svezala za metalni nosač za bicikle. Nismo se zadržale u trgovini ni petnaestak minuta. Kada smo izašle odmah sam vidjela da je mjesto gdje su bili njihovi bicikli prazno. Hodali smo prema tom mjestu i osjećala sam ogorčenje i nemoć. Nisam znala što ću im reći kada one vide da njihovih biciklića nema. Kako da reagiram, kako da ih utješim. Zar da im kažem da su im bicikle ukrali zli ljudi - kaže nam mama Ines Čuljat Santrić (33) iz Osijeka prisjećajući se događaja od prije tri dana.

Kada su vidjele da im nema biciklića koje su toliko voljele, djevojčice Mila (6) i Anja Lena (3) su se gorko rasplakale. Bile su neizmjerno tužne i ništa što im je mama govorila nije ih moglo smiriti.

- Lopovu ne želim da osjeti tugu koju su one tada osjetile kada su došle do mjesta gdje smo ih zaključali. Ne želim da i njegovo dijete izgovori kako će mu puknuti srce od plača. Želim vjerovati da je to učinio u očaju jer svojim djevojčicama ne može priuštiti bicikle - kaže mama Ines koja je krađu odmah na licu mjesta prijavila policiji, a potom odvela svoje djevojčice u park na vrtuljak, da ih pokuša razveseliti, no one su tamo samo sjedile na klupi i plakale.

- Stalno su me ispitivale tko im je ukrao bicikle, a ja nisam znala kako bih ublažila odgovore. Najgore mi je što se sada Mila boji da će taj isti lopov doći u našu kuću - kaže Ines dodajući kako joj nije jasno da nitko ispred dućana nije primijetio krađu bicikala u podne, usred bijela dana, nedaleko kafića u kojemu sjede ljudi i čovjeka koji prodaje povrće.

- Bicikle sam zaključala pravim lokotom no, netko ga je presjekao i ležerno odnio oba. Nikada mi nije palo na pamet da bi netko išao ukrasti dječji bicikl, a potom i oba zajedno svezana. Uvijek mislim da će vam netko darovati dječji bicikl ako, primjerice, na Facebooku napišete da vam dijete nema bicikl, a silno ga želi. I moja je Mila željela taj svoj Frozen bicikl najviše na svijetu i bila je presretna kada ga je dobila za svoj treći rođendan. Stalno se na njemu vozila. A onda smo i Anji Leni kupili njen, prošle godine, mali ljubičasti s pomoćnim kotačima. Vozile su ih uvijek ozarena lica - kaže mama Ines dodajući kako se još uvijek nada da će kraj ove priče imati sretan završetak, odnosno da će onaj tko je ukrao bicikliće preko noći doći i vratiti ih na isto mjesto.

