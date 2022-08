Mili i Stoši izgorjela je kuća: 'Spavam u staji, tako sam bliže blagu. To je sve što sada imam'

To je sve što imam. Sve je izgorjelo. Sad kad je toplo, radije spavam ovdje u staji na spužvi jer moram brinuti o blagu, sedam krava i 27 ovaca, a teško mi je hodati gotovo kilometar do privremenog smještaja u školi koji nam je ustupila Općina. Kuća nam je 27. siječnja ujutro u požaru potpuno izgorjela. Pretpostavljam zbog starih električnih instalacija. Ništa nismo mogli spasiti. Ostali smo bez svega. Nasreću, svi smo spasili živu glavu i staje nisu izgorjele, kaže nam Mile Rosandić (56) iz Podlapače u općini Udbina pokazujući nam svoj improvizirani ležaj kraj traktora u staji, a potom i ruševinu, ostatke roditeljske kuće koju je požar progutao u trenu.

Želi biti blizu blagu, životinjama, to mu je u ovom trenutku najvažnije.

- Blago mi je jedini izvor prihoda. Supruga prima tek 400 kuna socijalne pomoći, a prije mjesec dana u Gospiću se zaposlio stariji sin, ali što možemo od toga. Od toga sami ne možemo podignuti kuću, nema šanse. Šteta na kući je totalna. To je stara gradnja, kombinacija kamena, drva i cigle. Ostali su samo zidovi na kojima gotovo da ni nema betona, ništa ih ne drži. Sve je potrebno srušiti i graditi ispočetka, za to treba mnogo novca, a sve je jako skupo. Susjedi, prijatelji i rodbina su nam pomogli koliko su mogli, no to je još malo za obnovu. Ako ljudi imaju dobru volju, neka nam pomognu - kaže nam Mile.

U trenutku požara, uz Milu, u kući su se nalazili njegova supruga Stoša (54) te sinovi Nikola (30) i Stipe (28).

- Oko 6 sati stariji sin se probudio jer je čuo pucketanje pa nas je probudio da pobjegnemo od vatre. Već je bilo sve puno dima. Kuća je stara, izgrađena od kombinacije kamena i drveta te se u trenu vatra razbuktala i sve progutala. Ništa nismo mogli izvući iz kuće - govori nam Stoša dodajući kako su im istog dana pomogli susjedi, rodbina, prijatelji te načelnik Općine i ravnatelj škole, koji su im ustupili privremeni smještaj u školi u središtu naselja.

- U trenu smo ostali bez svega, odjeće, dokumenata, hrane, svog mesa koje smo pripremili za zimu. Prihvatili smo smještaj u školi jer želimo ostati blizu imanja zbog životinja, a ljudi su nam odmah nabavili krevete, deke i osnovni namještaj jer je stan bio prazan. Kasnije su mi pomogli brat i rodbina da sprovedemo vodu i uredimo kupaonicu. Dobro nam je sad ovdje, nismo imali ništa, no uz pomoć ljudi smo se smjestili. Naravno da bih najradije da nam se obnovi kuća, no svjesni smo da je sve jako skupo i da treba jako puno novca, no nadamo se tome - govori Stoša dodajući kako ih je, uza sve nedaće, u veljači potresla i suprugova bolest, kad je pretrpio moždani udar, a potom obolio i od korone.

- Jedno vrijeme mu je bila nepokretna desna strana tijela, no nakon mjesec i četiri dana liječenja u bolnici se oporavio i sad od travnja gotovo da živi na imanju u staji. Ovdje do škole dođe pojesti ručak i nakratko se odmoriti, ali se odmah vraća životinjama - govori Stoša dodajući kako je brine kako će zimi.

Obitelji Rosandić je potrebna pomoć. Rodbina im je za obnovu kuće dosad uspjela prikupiti oko 35.000 kuna, a putem humanitarne akcije, koju je u ožujku pokrenula Općina, odnosno načelnik Općine Udbine Josip Seuček za kupnju građevinskog materijala i otvorio račun posebne namjene, prikupljeno je oko 20.000 kuna.

- Moramo pomoći obitelji Rosandić. Do sada je na računu prikupljen manji iznos, no javljaju nam se ljudi iz inozemstva koji su voljni pomoći i uplatiti novac, javljaju se privatni građevinari, nabavljaju se šljunak i drugi potrebni materijali za početak gradnje. No potrebno je prikupiti još dosta sredstava. Svjesni smo da se kuća neće izgraditi do zime, pa smo se zbog toga pobrinuli da obitelji osiguramo smještaj u školi, koji su prihvatili jer im je najprikladniji - rekao je načelnik Seuček.

Otvorili su račun za pomoć obitelji

Dosad je skupljeno nešto više od 50.000 kuna, no to nije dovoljno da se kuća obnovi. Sve koji mogu i žele pomoći obitelji Rosandić u obnovi izgorene kuće novac mogu uplatiti na broj računa HR75 2340 0093 5111 0186 5.

