Milijunaš kojeg podržava Trump protiv komunista: Kolumbija danas bira novog predsjednika

Drugi krug predsjedničkih izbora u nedjelju u Kolumbiji odlučit će hoće li ta zemlja skrenuti udesno ili će zadržati trenutačni smjer, birajući između krajnje desničarskog odvjetnika Abelarda de la Esprielle i lijevog senatora Ivana Cepede.

Milijunaš Abelardo de la Espriella, 47-godišnji politički novak kojeg podržava američki predsjednik Donald Trump, predstavlja se kao "autsajder" i domoljub.

Meteorski se uzdigao vatrenom retorikom protiv ljevice pod odlazećim predsjednikom Gustavom Petrom koji se više ne može kandidirati.

Nasuprot njemu je senator Ivan Cepeda (63) koji ima koristi od popularnosti svog saveznika Petra, posebno među radničkom klasom, koja je zahvalna na smanjenju siromaštva, višim plaćama i nižoj nezaposlenosti.

Oko 41 milijun Kolumbijaca koji imaju pravo glasa može izaći na birališta od 8,00 sati ujutro po lokalnom vremenu (13:00 sati GMT) do 16,00 sati (21:00 sati GMT).

Deset godina nakon potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima FARC-a 2016., zemlja se suočava s porastom nasilja.

Abelardo de la Espriella, koji sebe naziva "Tigrom" ima čvrst stav protiv organiziranog kriminala u zemlji koja je vodeći svjetski proizvođač kokaina.

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Milijunaš je više puta istaknuo svoju namjeru da "brani Kolumbiju razumom ili silom", za razliku od politike Gustava Petra - koja je dala slabe rezultate - o pregovorima o miru s naoružanim skupinama.

Ivan Cepeda, sin komunističkog političara kojeg je policija ubila uz pomoć paravojnih snaga, vatreni je zagovornik žrtava šest desetljeća dugog oružanog sukoba.

Štovatelj argentinskog predsjednika Javiera Mileija i Donalda Trumpa, de la Espriella obećava izgradnju mega-zatvora u kojima bi zatvorenici dobivali "kruh i vodu", bombardiranje kampova za trgovinu drogom uz podršku Washingtona i Izraela te ukidanje suda osnovanog mirovnim sporazumom s FARC-om.

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Dva kandidata su dijametralno suprotna i po sadržaju i po stilu, što ilustrira polarizaciju kolumbijskog javnog mnijenja, ističe agencija France presse.

Ivan Cepeda, s mnogo suptilnijim stilom, obećava produbljivanje socijalnih reformi koje je pokrenula sadašnja vlada.

"Za dobrobit Kolumbije, prvo siromašni", ponavlja u svojim govorima.

Odnosi s Washingtonom, povijesnim saveznikom Bogote, još su jedna od ključnih značajki kampanje.

U vrijeme kada su mnoge latinoameričke zemlje skrenule udesno, Ivan Cepeda upozorio je da njegova zemlja neće postati „kolonija“ Sjedinjenih Država.