'Kajkić je smijenjen jer nisam bio zadovoljan njegovim radom'

Istraživanje ratnih zločina je apsolutni prioritet u radu policije i Ravnateljstva. Policija u kriminalističkim istraživanjima kaznenih djela ratnih zločina u potpunosti radi samostalno, bez političkih utjecaja ili političkih ciljeva i interesa. Jedno od glavnih načela u radu policije je načelo zakonitosti i metodologija u postupanju, rekao je na konferenciji za novinare glavni ravnatelj policije Nikola Milina, reagirajući na raniju konferenciju bivšeg policijskog istražitelja Nikole Kajkića koji je smijenjen s čela policijskog tima za istraživanje ratnih zločina na Ovčari u veljači ove godine zbog povrede službene dužnosti.

- Potpuno sam svjestan obveze kako MUP-a tako i Ravnateljstva policije da pomognemo utvrđivanju materijalne istine i činjenica tijekom Domovinskog rata. Kao glavni ravnatelj policije dao sam zadaću da se analizira stanje i da to bude temelj u daljnjem postupanju - rekao je Milina.

Istaknuo je kako su u posljednjih godinu dana postignuti određeni rezultati te je podneseno 20-ak kaznenih prijava.

- Ipak, nisam bio zadovoljan što se tiče rezultata na području ratnih zločina počinjenih na području Ovčare i obzirom da rad u tom predmetu nije donio rezultate kao ravnatelj sam, i prije istupa u javnosti, još u drugom mjesecu ove godine tražio da se oformi posebna radna skupina sačinjena od posebnih službenika koji će se baviti tim predmetom kako bi njihov rad dao novu vrijednost u istraživanju ratnih zločina. Rezultati su već vidljivi. Napominjem da je kroz godine osnivano nekoliko radnih skupina, ali još nikad radna skupina za ratne zločine počinjene na području Ovčare - rekao je.

- Nikako ne stoje navodi koji su bili na pressici bivšeg policijskog istražitelja Nikole Kajkića da je on inicirao radnu skupinu. Dapače, bio je uključen u rad te radne skupine, ali rezultati nisu doveli do osnove pa ni do osnovane sumnje koja je temelj za podnošenje kaznene prijave, a kasnije i pokretanja kaznenog postupka - ističe Milina.

Dodao je kako su ratni zločini najteža kategorija u kaznenom zakonu te oni kao takvi zahtijevaju dugotrajna istraživanja jer je potpuno utvrđenja materijalna istina temelj za procese koji će žrtvama donijeti satisfakciju.

- Mi planski provodimo izvide, a u javnosti se stvara pogrešan dojam. Prijave se podnose, ali one iziskuju duže vremensko razdoblje jer su rezultat sistemskog i analitičkog rada. Hrvatska policija prva je stala u obranu Hrvatske u Domovinskom ratu i ima zakonsku obvezu da u suradnji s DORH-om provjeri svaku informaciju. Zato pozivam sve koji imaju korisna saznanja da nam se jave s punim povjerenjem. Istraživanje ratnih zločina ima apsolutni prioritet u policijskom radu i tako će biti do se ne istraže svi ratni zločini - zaključio je Milina.

Ćelić: Njegov rad na slučaju bio nestručan i neprofesionalan

Zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić rekao je kako je načelnik PU vukovarsko-srijemske 19. srpnja donio rješenje o udaljenju iz službe za policijskog službenika i državnu službenicu iste Policijske uprave zbog sumnje da su oboje počinili tešku povredu službene dužnosti.

- Daljnjom analizom dostupne dokumentacije, a posebno spisa ratnih zločina počinjenih na poljoprivrednom gospodarstvu Ovčara, pokazala je da rad policijskog službenika na tom slučaju nije bio profesionalan, bio je nestručan te protivan pravilima struke i važećim zakonskim propisima - rekao je Ćelić.

