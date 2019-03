Milina ponavlja: Policajci su postupili zakonito i bez politike

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ponovio je u petak da je postupanje policije u slučaju utvrđivanja identiteta novinarke Net.hr Đurđice Klancir bilo zakonito, da nije bilo nikakvog utjecaja politike te da je do "cijelog slučaja" došlo jer su policajci iz Siska zatražili pomoć zagrebačke postaje na Trešnjevci.

Legitimiranje novinarke u redakciji izazvalo je sumnju u zloupotrebu policijskog sustava i kršenje Ustava, nakon što je Klancir na Facebooku objavila da su joj u redakciju došla dva policajca i legitimirala ju objasnivši kako to čine na zahtjev sisačke policije, od koje je postupanje zbog pokretanja tužbe zatražio odvjetnik istaknutog HDZ-ovca, sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića.

Upitan kako komentira stav ustavnih stručnjaka po kojima je došlo do kršenja Ustava i hoće li podnijeti ostavku ako se utvrde nepravilnosti, Milina je rekao da je "najbitnije da policijski službenici postupaju slobodno, neovisno od bilo kakvog utjecaja politike".

"U ovom slučaju policajci su redovito postupali, međusobno su komunicirale dvije policijske postaje", rekao je Milina na predstavljanju Medijskoga kodeksa - vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama i femicidu, održanom u HND-u.

Dodao je da prikupljaju sve kritike te da je zbog toga sazvan i sastanak u Ravnateljstvu policije, gdje će analizirati ukupnu policijsku praksu. "Najbitnije da policijski službenik postupa zakonito, neovisno o kojoj se osobi radi, jednako prema svim građanima, neovisno i o profesiji", ponovio je Milina.

Na novinarsku tvrdnju kako odvjetnici danima tvrde da nikad nisu dobili takav tretman policije poput Žinićeva odvjetnika, Milina je rekao da policijski službenici, odnosno postaje, redovito daju podatke odvjetnicima, što je uobičajena procedura.

"U ovom slučaju policijski službenik u policijskoj postaji Sisak nije nedvojbeno utvrdio, vidio sam puno komentara mogao je, međutim on to nije utvrdio, zatražio je pomoć policijske postaje Trešnjevka i zbog toga je došlo do ovog slučaja", kazao je Milina.

Ministar Davor Božinović u četvrtak je izjavio da je sazvao vrh Ravnateljstva policije na sastanak kako bi se detaljno razmotrili postojeće propise iz ovog područja, te vidjeli što se može ili treba promijeniti, kako građani, ali isto tako ni policijski službenici zbog eventualno nepreciznih propisa ne bi dolazili u ovakve situacije.

Sindikat policijskih službenika u petak je ponovno zatražio ostavku glavnog ravnatelja policije te mu na svojoj facebook stranici poručio da "prestane ministra informirati na krivi način i savjetovati ga da mijenja pravilnik".

Tema: Hrvatska